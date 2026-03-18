Иван Носков: "ШАГИ — это никаких догм, ограничений, советов и навязанного взгляда на мир!"

САМАРА. 17 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
В Самаре дан старт "Школьной Академии Городских Инициатив", сокращенно — "ШАГИ". Более тысячи школьников 8-11-х классов, разделившись на команды, под руководством наставников (глав районных администраций) создадут 18 проектов. От каждой команды будет представлено по два проекта: один — по преображению пришкольной территории, другой — по проведению мероприятия, акции, события общегородского масштаба. Об этом рассказал в своём канале МАХ глава города Иван Носков.

Фото: пресс-служба мэрии Самары

"Все шаги "ШАГов" сегодня ребятам рассказали, их педагоги также в курсе и при необходимости ответят на технические вопросы. С возрастом приходят мудрость и опыт, но уходит молодая дерзость, задор и яркий взгляд на мир. Поэтому, создавая "ШАГИ", мы специально ограничили участие наставников на этапе разработки идей. Никаких догм, ограничений, советов и навязанного взгляда на мир! Только фантазия и желание сделать мир лучше!", — делится мэр.

Но без азарта и соревновательного духа "ШАГИ" рисковали быстро свернуться. Поэтому из 18 проектов взрослое жюри отберет 9 самых интересных, взрослые специалисты оценят техническую возможность воплощения и при необходимости технически адаптируют проекты, и взрослые же реализуют их уже в этом году — под контролем авторов. Проекты должны быть готовы в течение месяца, чтобы успеть их реализовать до конца лета.

"Может показаться, что тысяча ребят — это немного. Но это пробный шар, в перспективе планируем расширить как число участников и наставников, так и количество проектов. Хочется, чтобы молодежь была не просто молчаливым зрителем городской жизни, не имеющим права голоса. Да, сегодня все, что делаем мы, взрослые, мы делаем для них. Но завтра эти ребята сами встанут к штурвалу. Наша задача — научить их управлять городом, беречь, заботиться и любить его не только на словах, но и на деле", — пишет Иван Носков.

Охотились за «флагами»: рассматриваем фото с соревнований Volga CTF

Кадры на перспективу: показываем, как студенты создают проекты с ИИ

Интенсив для будущих айтишников: фоторепортаж с VSFI 2025

