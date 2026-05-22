В Москве прошли Весенние школы ВТБ для участников олимпиады "Я — профессионал"

В Москве прошли Весенние школы ВТБ для участников олимпиады "Я — профессионал"

В Москве прошли ежегодные Весенние школы ВТБ для участников Всероссийской олимпиады студентов "Я — профессионал" по двум образовательным направлениям: "Бизнес-информатика" и "Финансы и кредит". Мероприятия организованы в партнерстве с ведущими вузами Москвы: по бизнес-информатике — с Высшей школой экономики, а по финансам и кредиту — с Финансовым университетом при Правительстве РФ.

Участниками направления "Бизнес-информатика" стали 100 студентов из 19 регионов и 43 вузов, прошедших конкурсный отбор из более 800 претендентов. С 13 по 15 мая они посетили панельную дискуссию ИТ-команд ВТБ на тему "На шаг впереди: как строить карьеру в мире с искусственным интеллектом", обсудили будущее финтеха и современные ИТ-процессы. Студенты также решили кейс по геоаналитике для сети банкоматов: на основе обезличенных данных предложили подход к выбору зон для размещения новых устройств. В финале команды представили свои модели экспертному жюри.

По направлению "Финансы и кредит" школа объединила 100 студентов из 29 регионов и 53 вузов, отобранных из 650 претендентов. С 18 по 20 мая из лекций топ-менеджеров банка участники узнали о работе с разными категориями клиентов и построении карьеры в финансовой сфере, а также решили два бизнес-кейса: разработка стратегий повышения мультипродуктовости ВТБ и создание систем геймификации для привлечения и удержания клиентов. В финале студенты защитили свои решения перед профессиональным жюри.

Всероссийская олимпиада студентов "Я — профессионал" — проект Президентской платформы "Россия — страна возможностей", реализуется в рамках национального проекта "Молодёжь и дети" при поддержке Министерства науки и высшего образования России.

С момента запуска олимпиады в 2017 году ВТБ является главным партнером-организатором по двум научным направлениям: "Финансы и кредит" и "Бизнес-информатика". За это время в сезонных школах приняли участие более 1800 студентов из более чем 65 регионов РФ.

Охотились за «флагами»: рассматриваем фото с соревнований Volga CTF

Кадры на перспективу: показываем, как студенты создают проекты с ИИ

Интенсив для будущих айтишников: фоторепортаж с VSFI 2025

