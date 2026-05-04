Самарская область формирует новое поколение инженеров и ученых: итоги проекта "Наука в регионы"

В Самарской области подвели промежуточные итоги участия во всероссийском проекте "Наука в регионы", который реализуется Московским физико-техническим институтом (МФТИ) при поддержке федеральных ведомств и направлен на развитие инженерного и естественно-научного образования.

В 2025-2026 учебном году к масштабной образовательной инициативе присоединились восемь школ из Самары, Тольятти и Жигулевска, а общее число участников — педагогов и школьников — составило 148 человек.

В августе 2025 года между МФТИ, министерством науки и высшего образования Самарской области, министерством образования Самарской области и ведущими университетами региона было заключено соглашение о сотрудничестве в целях реализации на территории Самарской области всероссийского проекта "Наука в регионы".

Одним из ключевых достижений стало активное включение самарских учителей в федеральную систему повышения квалификации: 35 педагогов прошли серию из 91 методического вебинара и приняли участие в специализированных онлайн-интенсивах МФТИ. При этом 17 учителей успешно завершили углубленные 30-часовые программы по современным методикам преподавания физики, математики, биологии, химии и информатики, получив удостоверения государственного образца. Важно отметить и вовлеченность управленческих команд: 10 представителей администраций школ зарегистрированы на цифровой платформе проекта, что свидетельствует о системном подходе к развитию профильного образования.

В рамках проекта для школьников была организована серия профориентационных вебинаров с участием ведущих вузов региона — Самарского университета им. Королева, Тольяттинского государственного университета и Самарского государственного медицинского университета. Более 100 учащихся смогли познакомиться с технологическими трендами, программами "Приоритет-2030" и выстроить индивидуальные образовательные маршруты. По данным обратной связи, школьники особенно высоко оценили информацию о востребованных компетенциях и перспективах развития в Самарской области.
В министерстве науки и высшего образования Самарской области отмечают, что проект "Наука в регионы" гармонично дополняет региональную стратегию по созданию инженерных классов и подготовке будущих технологических лидеров.

"Данный проект — это не просто образовательная инициатива, а реальный инструмент для формирования нового поколения инженеров и ученых, готовых к вызовам времени. Наша задача — создать условия, чтобы каждый заинтересованный школьник мог получить качественное образование и реализовать свой потенциал на родной земле. Проект "Наука в регионы" реализуется в том числе благодаря личной инициативе губернатора Самарской области Вячеслава Федорищева, который уделяет особое внимание развитию инженерного образования и поддержке талантливой молодежи. Благодаря такому подходу у нас появляются новые возможности для роста и профессионального становления будущих специалистов. Мы рассчитываем, что во втором полугодии число участников проекта только вырастет", — подчеркнул врио министра науки и высшего образования Самарской области Марк Шлеенков.

В народной программе партии "Единая Россия" уделяется внимание развитию науки и образования, в том числе в регионах.

"Проект "Наука в регионы" — это системный лифт для талантливых ребят: от школьной скамьи до реального сектора экономики", — считает ректор СамГМУ, член-корреспондент РАН Александр Колсанов. "Мы видим, как выстраивается прозрачный маршрут через проектную деятельность в вузах на высокотехнологичные предприятия. В СамГМУ мы делаем все, чтобы научные разработки студентов, особенно в области медицинского приборостроения, работали на благо жителей региона. Такая синергия фундаментальной науки и практики — основа технологического суверенитета и роста качества жизни в Самарской области", — отметил он.

До конца учебного 2025–2026 года запланирован второй цикл методических вебинаров для учителей и итоговое тестирование для оценки динамики профессионального роста.

Юрий Пестриков 24 апреля 2026 08:41 Самарский школьник покажет проект робота с машинным зрением на всероссийском конкурсе инноваций

Юрий Пестриков 19 сентября 2025 14:33 Выпускники "Транспорта Будущего" защитили проекты на "отлично"

Илья Смирнов 17 октября 2024 09:07 В Самаре пройдет День профориентации в ИТ для школьников

В области талантливых ребят достаточно много, такие мероприятия нужно поставить на поток.

Дмитрий Лакоценин 22 марта 2023 12:24 В Самаре оцифровывают одну из крупнейших в России коллекцию бабочек

Дело нужное. Хрупкий материал...

Наталья Кузнецова 05 февраля 2022 16:35 Самарские школьники переведены на "удаленку"

9 и 11классы не белеют?

Охотились за «флагами»: рассматриваем фото с соревнований Volga CTF

