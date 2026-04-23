"Книга — базовый источник мировоззрения": Андрей Мерзликин дал советы школьникам Самарской области

Для учеников школы № 10 "Образовательный центр ЛИК" городского округа Отрадный Самарской области состоялась встреча с лектором Российского общества "Знание", актером театра, кино, телевидения, озвучивания и дубляжа, кинорежиссером и телеведущим Андреем Мерзликиным.

Мероприятие прошло в рамках федерального проекта "Чтецкие программы", который реализует Российское общество "Знание" совместно с министерством просвещения РФ по поручению президента России Владимира Путина, и соответствует целям и задачам нацпроекта "Молодежь и дети".

Встреча была посвящена роли чтения в жизни человека, развитию личности и поиску истинных ценностей через книги. Андрей Мерзликин говорил с аудиторией о том, как важно не просто получать образование, но и формировать в себе привычку к осмысленному чтению, которое, по его убеждению, становится главным инструментом самопознания и интеллектуального роста. Актер обратил внимание на термин, который сегодня актуален для подростков, — осознанность.

"Это умение определить для себя: куда, зачем и для чего ты движешься, каких целей хочешь достичь. Современные дети находятся в состоянии столкновения двух цивилизаций: быстрого цифрового контента — блоги, интернет, видео, дофаминовые раздражители и медленного, аналогового получения информации через книги. Будучи отцом четверых детей, сам не понаслышке знаю, как непросто бывает выиграть "битву за внимание" у гаджетов", — поделился лектор Общества "Знание".

По словам Андрея Мерзликина: книга — это базовый источник формирования мировоззрения. При просмотре видео или аудиоконтента человек пользуется чужим воображением. Режиссер или актер уже все "нарисовали" за зрителя.

"Чтение же — это сотворчество. Когда человек читает даже маленькую трехстраничную книжку, у него в голове и душе рождаются собственные образы. Образы рождают мысли, мысли — действия. Формируются нейронные связи, которые делают человека живым и близким к творчеству. Сколько бы людей не читали "Колобка", у всех в голове разные лес, бабка и дед, лиса", — привел пример актер.

Переходя к серьезной, в том числе школьной, литературе, Андрей Мерзликин напомнил, что мировые и отечественные авторы передают читателям опыт, который им самим проходить не обязательно.

Он сослался на роман Федора Достоевского "Преступление и наказание". Актер назвал писателя великим, потому что тот первым привнес в литературу психологию — исследование мира души, духа, рефлексии, высоких и низменных проявлений человека.

Лектор Общества "Знание" подробно рассказал о произведениях, которые произвели на него ошеломляющий эффект. Причем прочитал он их, по собственному признанию, поздно — в 17–18 лет, когда многие уже читают более серьезную литературу. "Маугли" Редьярда Киплинга по мнению Андрея Мерзликина — полный срез общества, система, невероятно помогающая определять себя. Читая, неожиданно чувствуешь, на какого героя отзывается сердце: Шерхан, если в тебе много сердитости и зла, или хочешь быть Акелой, Балу, Багирой.

"Карлсон" в переводе Лилианны Лунгиной, по мнению актера — книга не о хулиганстве, а о том, что какие бы "грустности" ни были, какой бы тяжелый ни был мир взрослых, в душе всегда должно быть время "разбить банку варенья и съесть банку печенья". Андрей Мерзликин специально подчеркнул роль переводчицы.

"Лунгина в переводе подарила нам величайшего философа всех времен и народов — летающего Карлсона со всей его философией", — отметил актер.

Детская книга о Винни-Пухе, по словам лектора, дает тот самый "пин-код", который доступно и приятно доносит важную информацию и помогает в будущем определять себя.

Актер подчеркнул, что не надо ставить себе огромных целей — например, перечитать всю мировую литературу. Нужно ставить маленькие, достижимые цели. Прочитал небольшую книгу — организм вырабатывает дофамин, гормональную радость от того, что ты поставил цель и добился ее.

Отдельно Андрей Мерзликин вспомнил книгу, которую, наоборот, читать в 14 лет рановато. Это произведение Этель Лилиан Войнич "Овод" — о поколении революционеров, о том, во что выливается обесценивание старшего поколения младшим. Книга вызвала у него настолько сильные эмоции, что, читая страницу, он уходил умывать лицо холодной водой, успокаивался и возвращался.

Особое место в лекции занял Василий Шукшин. Актер назвал его величайшим писателем, выходцем из народа и прочитал отрывок о родине, о том, что настоящая любовь к ней идет от любви к месту, где ты родился и вырос. Встреча с известным актером стала наградой для учащихся школы, чей литературный клуб вошел в топ-30 победителей ежемесячного рейтинга проекта.

