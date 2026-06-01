В Самарской области начинается прием заявок на областной конкурс "Молодой ученый"

В регионе начинается прием заявок на участие в областном конкурсе научно-исследовательских работ "Молодой ученый". Мероприятие направлено на поддержку талантливой молодежи, активно занимающейся наукой. К участию принимаются работы, обладающие научной новизной, актуальностью для решения проблем региона и практической значимостью для развития научных школ Самарской области.

"Президент России Владимир Путин уделяет особое внимание развитию научного сектора, формируя широкий набор мер поддержки образования и науки. Самарская область, в свою очередь, также внедряет грантовые программы и дополнительные механизмы поддержки талантливых молодых ученых", — подчеркнул губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев.

Прием документов начинается 2 июня и продлится до 1 июля 2026 года. Работы принимаются лично или через представителя, а также почтовым отправлением простым письмом (дата отправки не позднее 1 июля).

Конкурс проводится по трем номинациям: "Студент": для студентов вузов Самарской области (возраст — до 35 лет включительно); "Аспирант": для аспирантов и соискателей ученой степени кандидата наук (возраст — до 35 лет включительно); "Докторант": для докторантов и соискателей ученой степени доктора наук (возраст — до 40 лет включительно).

Победителям конкурса присуждаются денежные премии: студенты — 50 тысяч рублей; аспиранты и кандидаты наук — 100 тысяч рублей; докторанты и соискатели ученой степени доктора наук — 150 тысяч рублей.

"Поддержка талантливой молодежи — приоритет в работе регионального Правительства. Финансовое стимулирование через конкурс "Молодой ученый" призвано активизировать научно-исследовательскую деятельность и укрепить кадровый потенциал науки Самарской области", — отметил врио министра науки и высшего образования Самарской области Марк Шлеенков.

Государственные меры поддержки ученых, развитие научно-образовательной сферы и формирование интереса молодежи к исследовательской деятельности — являются неотъемлемой частью Народной программы партии "Единая Россия". Внимание к вопросам научного сообщества — стратегический ресурс для национального развития России.

К рассмотрению на конкурс "Молодой ученый" принимаются только завершенные научные исследования. В качестве конкурсной работы может быть представлена опубликованная статья, тезисы доклада, монография, патент или свидетельство об интеллектуальной собственности, полученные в конкурсном или предыдущем году. Не принимаются квалификационные работы (курсовая, дипломная), учебные пособия, автореферат и текст диссертации.

С порядком подачи заявки и дополнительной информацией о конкурсе можно ознакомиться на сайте министерства науки и высшего образования Самарской области.