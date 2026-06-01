Каждый второй молодой россиянин пользуется Пушкинской картой

С января по май 2026 года в России было выдано 7 млн Пушкинских карт. Таким образом, каждый второй молодой россиянин является участником программы и использует карту для посещения культурных мероприятий. Об этом в преддверии ПМЭФ-2026 сообщила Ольга Скоробогатова — первый заместитель президента-председателя правления ВТБ. С 1 января к ВТБ из Почта банка перешли функции оператора данной программы.

Чаще всего Пушкинские карты оформляют молодые люди в Чувашии, Татарстане, Оренбургской, Тамбовской и Омской областях. По данным Министерства культуры РФ на 12 мая, к программе "Пушкинская карта" присоединились около 12,5 тысячи учреждений культуры по всей России. На реализацию программы в период с 2025 по 2030 год предусмотрено порядка 140 миллиардов рублей.

По данным ВТБ, за январь–май 2026 года пользователи Пушкинской карты приобрели 12 млн билетов, а общие расходы участников программы на культурные мероприятия превысили 5,6 млрд рублей, из которых 2 млрд пришлось на кино. Наибольшую активность проявили молодые люди в возрасте от 15 до 19 лет — они выпустили более 3 млн карт и уже совершили по ним покупки билетов.