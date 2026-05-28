ПСБ предоставил клиентам сервис "второй руки" для защиты от мошенников

САМАРА. 28 МАЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Клиенты ПСБ получили возможность подключить сервис "второй руки" для переводов по СБП в мобильном банке. Новый механизм предназначен для защиты от возможных мошеннических действий: переводы на определенную сумму потребуют подтверждения со стороны уполномоченного клиентом лица.

Назначить уполномоченное лицо можно в любом отделении ПСБ при непосредственном обращении и клиента, и "защитника". При подключении сервиса в заявлении указывается сумма, превышение которой потребует дополнительного подтверждения "защитника". Уполномоченным лицом может быть клиент ПСБ.

В момент проведения операции на сумму свыше указанной в заявлении в мобильном банке клиента появится сообщение, что перевод передан на согласование "защитнику" и будет исполнен только после его согласования. Отключить услугу или сменить "защитника" можно в любой момент, обратившись в отделение банка.

"В современной экономике основным условием безопасного доступа к банковским сервисам являются цифровые компетенции населения, и клиенты старшего поколения — одна из самых уязвимых групп. Проникновение онлайн-сервисов в их жизнь происходит быстрее освоения цифровых навыков. Поэтому особое место в развитии современных финансовых сервисов занимают платформы, использующие модель "сервиса второй руки" с привлечением уполномоченного лица. Этот инструмент позволяет поставить дополнительную защиту денежных переводов в лице близкого друга или родственника, более компетентного в финансовых вопросах. Такой человеческий фактор создает условия для более комфортного и безопасного решения любых повседневных финансовых задач", — отметила Ольга Алексюк, начальник управления инновационных технологий ПСБ.

В Самаре открылся ещё один обновленный офис Сбербанка

Альфа-Банк провел деловую встречу "Клуба Клиентов" в Самаре

Первобанк провел на "iВолга–2014" мастер-класс

