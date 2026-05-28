Авито Спецтехника: как меняется рынок дорожно-строительной техники в новых условиях

По данным Авито Спецтехники, за январь — апрель 2026 года просмотры объявлений о продаже дорожно-строительной техники, как новой, так и с наработкой, выросли на 6% год к году. Эксперты платформы рассматривают этот показатель как ранний индикатор восстановления спроса: исторически рост пользовательского интереса конвертируется в реальные сделки в течение нескольких месяцев.
Авито Спецтехника и Минпромторг России провели онлайн сессию о перспективах развития рынка дорожно-строительной техники в 2026 году. Стороны обсудили ключевые изменения в регулировании и развитие инструментов прогнозирования спроса с учетом отраслевой динамики и макроэкономических факторов.
"Мы видим, что участники рынка начинают принимать решение о покупке спецтехники значительно раньше, чем выходят на сделку. Сегодня рынок живет в режиме отложенного спроса: компании внимательно следят за условиями финансирования и постепенно возвращаются к обновлению парков. Рост просмотров для нас — ранний сигнал будущего спроса и возможность для производителей и дилеров заранее оценить динамику рынка", — прокомментировал Андрей Горн, коммерческий директор Авито Спецтехники.
Дополнительным драйвером рынка стало снижение ключевой ставки ЦБ до 14,5%, что уже отражается на активности в сегменте лизинга и инвестиционных планах участников рынка. Дополнительный спрос на технику формирует реализация нацпроекта "Инфраструктура для жизни".
Одной из ключевых тем вебинара стали изменения в регулировании отрасли. Развиваются цифровые инструменты учета и контроля самоходной техники, вводятся требования по обязательной сертификации и единые требования к идентификации машин.
Базой для этой системы стали электронные паспорта самоходных машин (ЭПСМ). С ноября 2022 года в России оформлено уже более 730 тыс. ЭПСМ. Важно, что цифровой вариант документа позволяет унифицировать сведения о технике и сформировать единые стандарты учета для участников рынка.
Обязательная сертификация, которая вводится по решению Совета ЕЭК в апреле 2028 года, должна повысить прозрачность рынка и обеспечить единый подход к допуску техники к эксплуатации. Единые требования к идентификационным номерам для новых машин, которые вступят в силу с сентября 2026 года, упростят учёт техники и контроль за её эксплуатацией.
Параллельно ведётся работа по законопроекту о расширении полномочий Гостехнадзора: ведомство сможет проводить постоянные рейды и проверять технику непосредственно во время эксплуатации.
Последние комментарии
Не надо никуда заворачивать. Строительство Театральной было ошибкой. Нужно было строить станцию на ЖД вокзале и тоннель рыть оттуда до ст.метро Московская. Те же 2200 метро +/- что вырыли до Театральной. Соответственно те же деньги. Только перспективы разные. Станция на ЖД и тоннель до Московской дали бы начало второй ветке, а Московская была бы пересадочной, как она в принципе уже и построена. А потом от ЖД в сторону Речного вокзала вдоль Самарки - замена старых рельс, которые прям сейчас там лежат, аж до Речного порта и запуск метровагонов наземным образом до 6 причала. «Нырнуть под землю можно ненамного под Хлебной площадью. Перспектива - вторая ветка, связывание метрополитена с ЖД и Речным вокзалом, перспектива развития Стрелки после переноса Речного порта. А от 6 Причала в Куйбышевский район можно пустить трамвай с обособлением рельс Использовать старый мост на ул.Главная в качестве перехода через Самарку. По сути это третья ветка метрополитена, только наземная. Тянуть ее можно вплоть до Южного города через Волгарь. На старом мосту вполне умещаются парные рельсовые пути и по одной полосе для авто - я сам там видел. Доя строительства рельс от 6 причала ничего не мешает - старые расселенные двухэтажки без окон под снос и через территорию Стройдома. Саио здание оставить, а все убогие павильоны - под снос. А от метро Московской вторую ветку тянуть вдоль МШоссе до Икеи и Кошелева. Либо под пр.Карла Маркса в увязке строительства автодороги «магистраль Центральная», через Кошелев, Икею и уходом в сторону Управы, Красной Глинки и аэропорта наземным образом Вот такие мысли, если подходить с перспективой развития.
Зачем метро до Уральской? там рельсы есть электрички хватит, нужно с Театральной завернуть на ЖД Вокзал, а оттуда уходить в Южный город, там с рельсовым транспортом беда.
Там сероводородом с КНПЗ, с толевого волокуша, с гокса на шоссейной канализацией --- вонища, плюс 24/7 загруженное шоссе с вонючим, неконтролируемыми развалюхами выбросы СО с машин....вонища , при бездействии департамента экологии и гаи
Там сероводородом воняет у амбара с КНПЗ и с Лопатинской станции, а также с ГОКС-хранилища на шоссейной...а когда северный ветер _' дышите глубже с толевого завода тошнотворной химозой.... Вонь там!! Администрация региона НИЧЕГО НЕ ДЕЛАЕТ ПО ЭКОЛОГИИ, СЕРОВОДОРОДОМ ТРАВЯТ, ПЕРВОЕ МЕСТО ПО ЭТОМУ ПО РОССИИ ЗАНЯЛИ ЗА 2025 ГОД ЛИДЕРЫ РОССИИ ПО ВЫБРОСАМ...говорит о чем то, в первую очередь о работе заботе администрации о гражданах...
Если для компании и в лизинг, то я бы взял ET.