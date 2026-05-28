Завод по производству пива получил право использовать символику "Самарский продукт"

Филиал пивоваренной компании "Балтика" получил сертификат министерства промышленности и торговли Самарской области на право использования региональной символики "Сделано в Самарской области" и "Самарский продукт" для продукции, выпускаемой на предприятии "Балтика‑Самара". Сертификат выдан по итогам заседания профильной комиссии и действует в течение двух лет.

"Продукция нашего завода поставляется во все регионы Поволжья, на Урал и в страны Средней Азии. Но мы особо гордимся тем, что обеспечиваем свежей "Балтикой" наш домашний регион, где живем и работаем. Мы производим все флагманские марки компании, и наши потребители в Самаре могут быть уверены, что продукция на полках сварена в первую очередь для них. Региональная символика поможет это подчеркнуть", — отметил директор завода "Балтика‑Самара" Олег Рукин.

Символика "Сделано в Самарской области" и "Самарский продукт" утверждена правительством Самарской области в 2018 году. Ее цель — способствовать продвижению локальной продукции, расширению рынков сбыта и увеличению объемов производства. Рост числа участников проекта свидетельствует о доверии местных производителей к качеству собственной продукции и об их заинтересованности в продвижении на рынке.

На сегодня 464 предприятия имеют право использовать этот знак, а общее количество наименований товаров, маркированных региональным брендом, превысило 4 000 единиц. Благодаря универсальности регионального бренда широта представленной продукции в проекте достаточно велика — от пищевых продуктов до промышленного оборудования.

"Мы гордимся тем, что крупные отечественные компании размещают производство в Самарской области, продвигают признанную продукцию на местном рынке и, тем самым, обеспечивают рост промышленного производства, рабочие места и налоговые поступления. "Балтика‑Самара" — надежный партнер региона и один из крупнейших налогоплательщиков. Региональная символика покажет потребителю, что он выбирает отечественный бренд, произведенный в родном регионе", — прокомментировал врио министра промышленности и торговли Самарской области Денис Гурков.