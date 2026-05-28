Завод по производству пива получил право использовать символику "Самарский продукт"

САМАРА. 28 МАЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Филиал пивоваренной компании "Балтика" получил сертификат министерства промышленности и торговли Самарской области на право использования региональной символики "Сделано в Самарской области" и "Самарский продукт" для продукции, выпускаемой на предприятии "Балтика‑Самара". Сертификат выдан по итогам заседания профильной комиссии и действует в течение двух лет.

Фото: пресс-служба правительства Самарской области

"Продукция нашего завода поставляется во все регионы Поволжья, на Урал и в страны Средней Азии. Но мы особо гордимся тем, что обеспечиваем свежей "Балтикой" наш домашний регион, где живем и работаем. Мы производим все флагманские марки компании, и наши потребители в Самаре могут быть уверены, что продукция на полках сварена в первую очередь для них. Региональная символика поможет это подчеркнуть", — отметил директор завода "Балтика‑Самара" Олег Рукин.

Символика "Сделано в Самарской области" и "Самарский продукт" утверждена правительством Самарской области в 2018 году. Ее цель — способствовать продвижению локальной продукции, расширению рынков сбыта и увеличению объемов производства. Рост числа участников проекта свидетельствует о доверии местных производителей к качеству собственной продукции и об их заинтересованности в продвижении на рынке.

На сегодня 464 предприятия имеют право использовать этот знак, а общее количество наименований товаров, маркированных региональным брендом, превысило 4 000 единиц. Благодаря универсальности регионального бренда широта представленной продукции в проекте достаточно велика — от пищевых продуктов до промышленного оборудования.

"Мы гордимся тем, что крупные отечественные компании размещают производство в Самарской области, продвигают признанную продукцию на местном рынке и, тем самым, обеспечивают рост промышленного производства, рабочие места и налоговые поступления. "Балтика‑Самара" — надежный партнер региона и один из крупнейших налогоплательщиков. Региональная символика покажет потребителю, что он выбирает отечественный бренд, произведенный в родном регионе", — прокомментировал врио министра промышленности и торговли Самарской области Денис Гурков.

Заявки на получение свидетельства о присвоении региональной символики принимаются департаментом торговли и развития потребительского рынка министерства промышленности и торговли Самарской области по адресу: г. Самара, ул. Невская, д. 1, каб. 816, e‑mail: komarova@samregion.ru

Алексей Петров 22 мая 2026 12:52 Самарское метро предложили вывести из-под земли и дотянуть до Уральской

Не надо никуда заворачивать. Строительство Театральной было ошибкой. Нужно было строить станцию на ЖД вокзале и тоннель рыть оттуда до ст.метро Московская. Те же 2200 метро +/- что вырыли до Театральной. Соответственно те же деньги. Только перспективы разные. Станция на ЖД и тоннель до Московской дали бы начало второй ветке, а Московская была бы пересадочной, как она в принципе уже и построена. А потом от ЖД в сторону Речного вокзала вдоль Самарки - замена старых рельс, которые прям сейчас там лежат, аж до Речного порта и запуск метровагонов наземным образом до 6 причала. «Нырнуть под землю можно ненамного под Хлебной площадью. Перспектива - вторая ветка, связывание метрополитена с ЖД и Речным вокзалом, перспектива развития Стрелки после переноса Речного порта. А от 6 Причала в Куйбышевский район можно пустить трамвай с обособлением рельс Использовать старый мост на ул.Главная в качестве перехода через Самарку. По сути это третья ветка метрополитена, только наземная. Тянуть ее можно вплоть до Южного города через Волгарь. На старом мосту вполне умещаются парные рельсовые пути и по одной полосе для авто - я сам там видел. Доя строительства рельс от 6 причала ничего не мешает - старые расселенные двухэтажки без окон под снос и через территорию Стройдома. Саио здание оставить, а все убогие павильоны - под снос. А от метро Московской вторую ветку тянуть вдоль МШоссе до Икеи и Кошелева. Либо под пр.Карла Маркса в увязке строительства автодороги «магистраль Центральная», через Кошелев, Икею и уходом в сторону Управы, Красной Глинки и аэропорта наземным образом Вот такие мысли, если подходить с перспективой развития.

Виктор Моров 14 мая 2026 13:03 Самарское метро предложили вывести из-под земли и дотянуть до Уральской

Зачем метро до Уральской? там рельсы есть электрички хватит, нужно с Театральной завернуть на ЖД Вокзал, а оттуда уходить в Южный город, там с рельсовым транспортом беда.

Афип Анапский 04 апреля 2026 10:32 Около Южного моста построят микрорайон на 40 тысяч человек: карта

Там сероводородом с КНПЗ, с толевого волокуша, с гокса на шоссейной канализацией --- вонища, плюс 24/7 загруженное шоссе с вонючим, неконтролируемыми развалюхами выбросы СО с машин....вонища , при бездействии департамента экологии и гаи

Афип Анапский 04 апреля 2026 10:29 Около Южного моста построят микрорайон на 40 тысяч человек: карта

Там сероводородом воняет у амбара с КНПЗ и с Лопатинской станции, а также с ГОКС-хранилища на шоссейной...а когда северный ветер _' дышите глубже с толевого завода тошнотворной химозой.... Вонь там!! Администрация региона НИЧЕГО НЕ ДЕЛАЕТ ПО ЭКОЛОГИИ, СЕРОВОДОРОДОМ ТРАВЯТ, ПЕРВОЕ МЕСТО ПО ЭТОМУ ПО РОССИИ ЗАНЯЛИ ЗА 2025 ГОД ЛИДЕРЫ РОССИИ ПО ВЫБРОСАМ...говорит о чем то, в первую очередь о работе заботе администрации о гражданах...

Виктор Крамов 13 февраля 2026 08:46 CARCADE продлевает программу субсидирования на автомобили CHERY, TENET, OMODA, JAECOO, EXLANTIX и EXEED

Если для компании и в лизинг, то я бы взял ET.

Открытие форума "Мой бизнес 63"

Спасибо за труд: в Усть-Кинельском наградили лучших фермеров Самарской области

Не хлебом единым: показываем, как прошла агропромышленная выставка в Усть-Кинельском

