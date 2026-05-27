Энергетики сообщили о временных отключениях света 28 и 29 мая

В связи с проведением филиалом ПАО "Россети Волга" — "Самарские РС" неплановых ремонтных работ будет приостановлено электроснабжение по следующему графику:

28.05.2026 года с 10-00 до 16-00 (местного времени):

Ставропольский район:

с. Большая Рязань (ул. Коммунальная, ул. Лесная, ул. Молодежная, ул. Октябрьская, ул. Первомайская, ул. Пролетарская, ул. Светлый проезд, ул. Советская, ул. Трудовая, Яблоневый проезд);

28.05.2026 года с 10-00 до 16-00 (местного времени):

Ставропольский район:

с. Большая Рязань (ул. Лесная, ул. Молодежная, ул. Пролетарская, ул. Советская);

28.05.2026 года с 10-00 до 17-00 (местного времени):

Ставропольский район:

с. Узюково (ул. Придорожная, ул. Победы, ул. Жукова, ул. Ленина, ул. Сиреневая, ул. Кленовая, ул. Циолковского, ул. Тополиная, ул. Осиновая, ул. Рябиновая, ул. Лиловая, ул. Кедровая, ул. Еловая, ул. Сосновая, ул. Садовая);

28.05.2026 года с 10-00 до 17-00 (местного времени):

Ставропольский район:

с. Пискалы (ул. Куйбышева, ул. Красногорская, ул. Ставропольская, ул. Пролетарская, ул. Больничная, ул. Чапаева, ул. Мира, ул. Луговая, ул. Лесная, ул. Солнечная, ул. Северная, ул. В.Рыбленкова, ул. Озерная, проед Молодежный);

28.05.2026 года с 09-00 до 17-00 (местного времени):

Волжский район:

с. Подгоры (ул. Ленинская, ул. Лесная, ул. Рабочая);

28.05.2026 года с 13-00 до 17-00 (местного времени):

Похвистневский район:

с. Савруха

28.05.2026 года с 10-00 до 16-00 (местного времени):

Похвистневский район:

с. Рысайкино

28.05.2026 года с 10-00 до 16-00 (местного времени):

Похвистневский район:

с. Алькино (ул. Полевая, ул. Школьная, ул. Советская)

28.05.2026 года с 09-00 до 15-00 (местного времени):

Елховский район:

п. Коммунарский

28.05.2026 года с 07-00 до 16-00 (местного времени):

Челно-Вершинский район:

с. Челно-Вершины (Очистные, Газовое хозяйство, ИП Мамонтов)

28.05.2026 года с 08-00 до 12-00 (местного времени):

Шенталинский район:

с. Сем. Шарла

28.05.2026 года с 08-00 до 12-00 (местного времени):

Шенталинский район:

с. Новый Кувак

28.05.2026 года с 08-00 до 12-00 (местного времени):

Шенталинский район:

с. Карабикулово

28.05.2026 года с 10-00 до 15-00 (местного времени):

Исаклинский район:

с. Мордово Ишуткино

28.05.2026 года с 10-00 до 15-00 (местного времени):

Исаклинский район:

п. Алексеевка (ул. Куйбышева, ул. Стахановская, ул. Степная)

28.05.2026 года с 10-00 до 15-00 (местного времени):

Исаклинский район:

п. Березовка

28.05.2026 года с 10-00 до 15-00 (местного времени):

Исаклинский район:

п. Ивановка, (ул. Садовая, ул. Пер. Пионерский, ул. Ленина, ул. Пер. Комсомольский, ул. Заречная, ул. Куйбышева, ул. Пер. Советский. ул. Октябрьская, ул. Пушкина, ул. Некрасова, ул. Лесная).

28.05.2026 года с 10-00 до 16-00 (местного времени):

Сергиевский район:

с. Успенка (ул. Лесная)

28.05.2026 года с 09-00 до 17-00 (местного времени):

Красноярский район:

СНТ Крутогорки

28.05.2026 года с 09-00 до 17-00 (местного времени):

Красноярский район:

с. Новый Буян (ул. Совхозная, ул. Студеная)

28.05.2026 года с 09-00 до 17-00 (местного времени):

Красноярский район:

п. Заря (ул. Степная).

28.05.2026 года с 09-00 до 17-00 (местного времени):

Красноярский район:

с. Старая Бинарадка (ул. Советская).

28.05.2026 года с 09-00 до 17-00 (местного времени):

Красноярский район:

с. Трухмянка (ул. Луговая, ул. Новая).

28.05.2026 года с 09-00 до 17-00 (местного времени):

Красноярский район:

п. Кириллинский (ул. Ананьевых, ул. Бариновых, ул. Ануфриевых, ул. Ведерниковых, ул. Долматовых, ул. Бабушкиных, ул. Агафоновых, ул. Воробьевых)

28.05.2026 года с 09-00 до 17-00 (местного времени):

Красноярский район:

СНТ Буровик

28.05.2026 года с 09-00 до 17-00 (местного времени):

Красноярский район:

с. Большая Раковка (ул. Сухолиния, ул. Батаева)

28.05.2026 года с 09-00 до 17-00 (местного времени):

Красноярский район:

п. Подлесный (ул. Подлесная)

28.05.2026 года с 07-00 до 16-00 (местного времени):

Камышлинский район:

с. Старая Балыкла (ул. Болотная, ул. Родничная, ул. Ермаковская, ул. Садовая, ул. Молодёжная, ул. Безводовка, ул. Тесная, ул. Центральная).

28.05.2026 года с 07-00 до 16-00 (местного времени):

Камышлинский район:

с. Новая Балыкла (ул. Центральная)

28.05.2026 года с 07-00 до 16-00 (местного времени):

Камышлинский район:

с. Степановка (ул. Молодёжная, ул. Подлесная, ул. Болотная, ул. Центальная, ул. Безводовка).

28.05.2026 года с 07-00 до 16-00 (местного времени):

Камышлинский район:

с. Давлекткулово (ул. Восточная, ул. Западная, ул. Южная).

28.05.2026 года с 07-00 до 16-00 (местного времени):

Камышлинский район:

с. Камышла (ул. Новая, ул. Родничная, ул. Восточная, ул. Западная, ул. Дружбы).

28.05.2026 года с 07-00 до 16-00 (местного времени):

Камышлинский район:

с. Камышла (ул. Транспортная, ул. Центральная).

28.05.2026 года с 08-00 до 16-00 (местного времени):

Кошкинский район:

с. Большое Ермаково

28.05.2026 года с 08-00 до 16-00 (местного времени):

Кошкинский район:

с. Антипкино

28.05.2026 года с 08-00 до 16-00 (местного времени):

Кошкинский район:

с. Большое Ермаково (З.А.В.).

28.05.2026 года с 10-00 до 16-00 (местного времени):

Красноармейский район:

с. Колывань (ул. Советская, ул. Набережная)

28.05.2026 года с 10-00 до 16-00 (местного времени):

Красноармейский район:

п. Ленинский (ул. Садовая, ул. Шоссейная)

29.05.2026 года с 08-00 до 16-00 (местного времени):

Красноярский район:

с. Украинка

29.05.2026 года с 08-00 до 16-00 (местного времени):

Красноярский район:

с. Елшанка

29.05.2026 года с 08-00 до 16-00 (местного времени):

Красноярский район:

с. Светлый луч

29.05.2026 года с 08-00 до 16-00 (местного времени):

Красноярский район:

с. Малиновый Куст

29.05.2026 года с 15-00 до 20-00 (местного времени):

Кошкинский район:

с. Большое Ермаково

29.05.2026 года с 15-00 до 20-00 (местного времени):

Кошкинский район:

д. Антипкино

29.05.2026 года с 15-00 до 20-00 (местного времени):

Кошкинский район:

с. Малое Ермаково

29.05.2026 года с 15-00 до 20-00 (местного времени):

Кошкинский район:

с. Грачевка

29.05.2026 года с 15-00 до 20-00 (местного времени):

Кошкинский район:

с. Большая Романовка

29.05.2026 года с 15-00 до 20-00 (местного времени):

Кошкинский район:

д. Малая Романовка

29.05.2026 года с 15-00 до 20-00 (местного времени):

Кошкинский район:

с. Ерандаево

29.05.2026 года с 15-00 до 20-00 (местного времени):

Кошкинский район:

д. Андреевка

29.05.2026 года с 10-00 до 16-00 (местного времени):

Сергиевский район:

с. Успенка (ул. Лесная)

29.05.2026 года с 09-00 до 17-00 (местного времени):

Красноярский район:

СНТ Крутогорки

29.05.2026 года с 09-00 до 17-00 (местного времени):

Красноярский район:

с. Новый Буян (ул. Совхозная, ул. Студеная).

29.05.2026 года с 09-00 до 17-00 (местного времени):

Красноярский район:

п. Заря (ул. Степная).

29.05.2026 года с 09-00 до 15-00 (местного времени):

Красноярский район:

с. Старая Бинарадка (ул. Советская).

29.05.2026 года с 09-00 до 17-00 (местного времени):

Красноярский район:

с. Трухмянка (ул. Луговая, ул. Новая).

29.05.2026 года с 09-00 до 17-00 (местного времени):

Красноярский район:

п. Кириллинский (ул. Ананьевых, ул. Бариновых, ул. Ануфриевых, ул. Ведерниковых, ул. Долматовых, ул. Бабушкиных, ул. Агафоновых, ул. Воробьевых).

29.05.2026 года с 09-00 до 17-00 (местного времени):

Красноярский район:

СНТ Буровик

29.05.2026 года с 09-00 до 17-00 (местного времени):

Красноярский район:

с. Большая Раковка (ул. Сухолиния, ул. Батаева).

29.05.2026 года с 09-00 до 17-00 (местного времени):

Красноярский район:

п. Подлесный (ул. Подлесная).

29.05.2026 года с 10-00 до 16-00 (местного времени):

Похвистневский район:

с. Малое Ибряйкино, п.Скородумовка

29.05.2026 года с 09-00 до 11-00 (местного времени):

Ставропольский район:

с. Выселки (ул. Победы);

29.05.2026 года с 12-00 до 16-00 (местного времени):

Ставропольский район:

с. Выселки (ул. Коммунальная);

29.05.2026 года с 14-00 до 17-00 (местного времени):

Ставропольский район:

с. Выселки (ул. Дорожная, ул. Цветочная, ул. Молодежная, ул. Жукова, пр. Новый);

29.05.2026 года с 09-00 до 16-00 (местного времени):

Хворостянский район:

с. Масленниково (ул. Почтовая, ул. Больничная, ул. Спортивная, ул. Центральная, ул. Советская, ул. Школьная)

29.05.2026 года с 09-00 до 16-00 (местного времени):

Хворостянский район:

с. Елань ул. Центральная

29.05.2026 года с 10-00 до 13-00 (местного времени):

Красноармейский район:

ООО "Коровкино" ж\к

29.05.2026 года с 10-00 до 13-00 (местного времени):

Красноармейский район:

д. Александровка ул. Вязовская

В целях соблюдения правил безопасности энергообъект отключается от основной сети.

Во избежание повреждения бытовых приборов, до момента включения энергообъекта в основную сеть, просьба отключить их от домашней сети.

Информация о сроках проведения плановых ремонтных работ размещена по ссылке.

Филиал "Россети Волга" — "Самарские РС" приносит извинения за временные неудобства.