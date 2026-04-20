Энергетики сообщили, где отключат свет с 21 по 23 апреля

В связи с проведением филиалом ПАО "Россети Волга" — "Самарские РС" неплановых ремонтных работ будет приостановлено электроснабжение по следующему графику:

21.04.2026 года с 10-00 до 16-00 (местного времени):

Ставропольский район:

с. Малая Рязань (ул. Большая)

21.04.2026 года с 13-00 до 17-00 (местного времени):

Кинельский район:

с. Богдановка

21.04.2026 года с 13-00 до 17-00 (местного времени):

Кинельский район:

с. Казахский Аул

21.04.2026 года с 13-00 до 17-00 (местного времени):

Кинельский район:

п. Красный ключ

21.04.2026 года с 13-00 до 17-00 (местного времени):

Кинельский район:

п. Ново-Садовый

21.04.2026 года с 12-00 до 17-00 (местного времени):

Богатовский район:

с. Печинено (ул. Зеленая, ул. Юбилейная)

21.04.2026 года с 09-00 до 16-00 (местного времени):

Кинель-Черкасский район:

с. Черновка (ул. Садовая)

21.04.2026 года с 11-00 до 14-00 (местного времени):

Сергиевский район:

с. Кандабулак (ул. Молодежная)

21.04.2026 года с 09-00 до 17-00 (местного времени):

Красноярский район:

с. Малая Каменка (ул. Банная, ул. Больничная, ул. Волчки, ул. Задуваловка, ул. Сиреневая, ул. Центральная)

21.04.2026 года с 09-00 до 17-00 (местного времени):

Красноярский район:

СНТ Буровик

21.04.2026 года с 09-00 до 17-00 (местного времени):

Красноярский район:

СНТ Зеленая Роща (ул. Рощинская)

21.04.2026 года с 09-00 до 18-00 (местного времени):

Красноярский район:

п. Горьковский (ул. Яблоневая, ул. Вишневая, ул. Оптимистов)

21.04.2026 года с 09-00 до 17-00 (местного времени):

Красноярский район:

с. Нижняя Солонцовка (ул. Сосновая, ул. Карьерная, ул. Островок-2, ул. Береговая, ул. Березовая, ул. Лесная)

21.04.2026 года с 09-00 до 17-00 (местного времени):

Красноярский район:

с. Красный Яр (ул. Придорожная, ул. Липовая, ул. Рябиновая, ул. Кленовая)

21.04.2026 года с 10-00 до 16-00 (местного времени):

Сергиевский район:

с. Воротнее

21.04.2026 года с 10-00 до 16-00 (местного времени):

Сергиевский район:

п. Лагода

21.04.2026 года с 10-00 до 16-00 (местного времени):

Сергиевский район:

с. Красные дубки

21.04.2026 года с 13-00 до 16-00 (местного времени):

Приволжский район:

с. Бестужевка (ул. Елизарова, ул. Овражная, пер. Волжский, пер. МТС, ул. Школьная, ул. Рабочая, ул. Рыбацкая, ул. Победы, ул. Зеленая, ул. Славы)

21.04.2026 года с 13-00 до 16-00 (местного времени):

Приволжский район:

с. Тростянка (ул. Молодежная, ул. Речная, ул. Полевая, ул. Степная)

21.04.2026 года с 13-00 до 16-00 (местного времени):

Приволжский район:

п. Новоспасский (ул. Ленина, ул. Мира, ул. Гагарина, ул. Победы, ул. Полевая, ул. Пушкина).

22.04.2026 года с 12-00 до 17-00 (местного времени):

Богатовский район:

с. Печинено (ул. Зеленая, ул. Юбилейная)

22.04.2026 года с 10-00 до 16-00 (местного времени):

Кинельский район:

п. Поплавский

22.04.2026 года с 10-00 до 16-00 (местного времени):

Кинельский район:

п. Лебяжий

22.04.2026 года с 10-00 до 16-00 (местного времени):

Кинельский район:

п. Круглинский

22.04.2026 года с 10-00 до 16-00 (местного времени):

Кинельский район:

с. Красная Самарка

22.04.2026 года с 10-00 до 17-00 (местного времени):

Алексеевский район:

п. Первокоммунарский

22.04.2026 года с 09-00 до 16-00 (местного времени):

Ставропольский район:

с. Ягодное (ул. Раздольная, ул. Северная, ул. Главная, ул. Любимая, ул. Отрадная, ул. Ново-Отрадная, ул. Успешная, ул. Армянская, ул. Светлая, ул. Нельсона Степаняна, ул. Воскресенская, ул. Ивана Баграмяна, ул. Сатха, ул. Одесская, ул. Липецкая, ул. Просторная, ул. Образцовая, ул. Родная, пер. Светлый, пер. Дачный, пер. Озерный, пер. Весенний, пер. Ореховый, пер. Сиреневый, пер. Хвойный, пер. Каштановый, пер. Дальний, пер. Цветной, пер. 2-й, пер. 3-ий, пер. 4-й, пер. 5-й, пер. 6-й, пер. 7-й Светлый)

22.04.2026 года с 09-00 до 17-00 (местного времени):

Кинель-Черкасский район:

с. Полудни (ул. Садовая)

22.04.2026 года с 09-00 до 17-00 (местного времени):

Красноярский район:

с. Малая Каменка (ул. Банная, ул. Больничная, ул. Волчки, ул. Задуваловка, ул. Сиреневая, ул. Центральная)

22.04.2026 года с 09-00 до 17-00 (местного времени):

Красноярский район:

СНТ Буровик

22.04.2026 года с 09-00 до 17-00 (местного времени):

Красноярский район:

СНТ Зеленая Роща ул. Рощинская

22.04.2026 года с 09-00 до 18-00 (местного времени):

Красноярский район:

п. Горьковский (ул. Яблоневая, ул. Вишневая, ул. Оптимистов)

22.04.2026 года с 09-00 до 17-00 (местного времени):

Красноярский район:

с. Нижняя Солонцовка (ул. Сосновая, ул. Карьерная, ул. Островок-3, ул. Береговая, ул. Березовая, ул. Лесная)

22.04.2026 года с 09-00 до 17-00 (местного времени):

Красноярский район:

с. Красный Яр (ул. Придорожная, ул. Липовая, ул. Рябиновая, ул. Кленовая)

22.04.2026 года с 10-00 до 16-00 (местного времени):

Исаклинский район:

с. Старая Боголюбевка

22.04.2026 года с 10-00 до 16-00 (местного времени):

Сергиевский район:

с. Верхняя Орлянка

22.04.2026 года с 10-00 до 16-00 (местного времени):

Сергиевский район:

с. Средняя Орлянка

22.04.2026 года с 10-00 до 16-00 (местного времени):

Сергиевский район:

с. Алимовка

22.04.2026 года с 10-00 до 16-00 (местного времени):

Сергиевский район:

аул Краснорыльский

22.04.2026 года с 10-00 до 16-00 (местного времени):

Сергиевский район:

п. Запрудный

23.04.2026 года с 10-00 до 16-00 (местного времени):

Сергиевский район:

п. Калиновый Ключ

23.04.2026 года с 09-00 до 17-00 (местного времени):

Кинель-Черкасский район:

с. Полудни (ул. Садовая)

В целях соблюдения правил безопасности энергообъект отключается от основной сети.

Во избежание повреждения бытовых приборов, до момента включения энергообъекта в основную сеть, просьба отключить их от домашней сети.

Информация о сроках проведения плановых ремонтных работ размещена по ссылке.

Филиал "Россети Волга" — "Самарские РС" приносит извинения за временные неудобства.