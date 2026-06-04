Молодежный коллектив из Самарской области отправится в творческую поездку по Волге с "ГИТИСФЕСТ"

Лауреаты Фестиваля детских и молодежных театральных коллективов "Театральное Приволжье" получили награду — творческую поездку и право на участие в международном культурно образовательном проекте "ГИТИСФЕСТ. Театральное Приволжье 2026", который стал победителем грантового конкурса Президентского фонда культурных инициатив.

Среди лауреатов фестиваля — театральный коллектив DragLAB из Самарской области, который по итогам конкурса занял третье место за спектакль "Барабаны в ночи".

Проект реализует АНО "Центр образовательных и культурных программ "АТМОСФЕРА ВПЕЧАТЛЕНИЙ" при поддержке Российского института театрального искусства — ГИТИС. Основные мероприятия пройдут с 1 по 7 сентября 2026 г. на тематическом теплоходе с заходами в города Приволжского федерального округа — Саратов, Самару, Казань и Нижний Новгород, а также в Кострому (Центральный федеральный округ). Тема фестиваля — "Дни русской литературы на Волге".

В поездке примут участие лауреаты "Театрального Приволжья" (лучшие коллективы округа среди детских и молодежных театров из Республики Татарстан, Удмуртской Республики, Пермского края, Пензенской, Самарской и Саратовской областей), студенты и преподаватели ГИТИСа, театральных вузов Приволжья и Центрального федерального округа, а также приглашенные коллеги из дружественных стран БРИКС. Творческая программа будет строиться на произведениях русских писателей и художников, что сделает фестиваль лабораторию площадкой культурного диалога и популяризации русской культуры и языка в России, Китае и Бразилии.

Формат проекта — творческое экспериментальное путешествие: участники будут связывать визуальное искусство и литературу, интерпретировать картины через тексты, создавать сценические эскизы и репетировать в необычных условиях во время хода теплохода. Результаты работы будут демонстрироваться в портах захода, превращая каждую стоянку в мини премьеру.

Ректор ГИТИСа Григорий Заславский: "Получение гранта — это прежде всего шанс собрать в одном месте тех, кто без этой поддержки вряд ли встретился бы. Студенты и выпускники ГИТИСа, будущие режиссеры из Китая и Бразилии, любительские коллективы — лауреаты Фестиваля "Театральное Приволжье", студенты театральных учебных заведений Приволжского и Центрального федерального округов. Они будут работать с русской классикой — и с литературой, и с живописью".

Юбилейный список юбиляров 2026 года — от Булгакова и Лескова до Кандинского и Малевича — дает участникам богатую палитру для сценического поиска и визуальных решений. Этот проект — не только награда, но и стартовая площадка для новых творческих связей и международного обмена.