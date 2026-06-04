Молодежный коллектив из Самарской области отправится в творческую поездку по Волге с "ГИТИСФЕСТ"

Лауреаты Фестиваля детских и молодежных театральных коллективов "Театральное Приволжье" получили награду — творческую поездку и право на участие в международном культурно образовательном проекте "ГИТИСФЕСТ. Театральное Приволжье 2026", который стал победителем грантового конкурса Президентского фонда культурных инициатив.
Среди лауреатов фестиваля — театральный коллектив DragLAB из Самарской области, который по итогам конкурса занял третье место за спектакль "Барабаны в ночи".
Проект реализует АНО "Центр образовательных и культурных программ "АТМОСФЕРА ВПЕЧАТЛЕНИЙ" при поддержке Российского института театрального искусства — ГИТИС. Основные мероприятия пройдут с 1 по 7 сентября 2026 г. на тематическом теплоходе с заходами в города Приволжского федерального округа — Саратов, Самару, Казань и Нижний Новгород, а также в Кострому (Центральный федеральный округ). Тема фестиваля — "Дни русской литературы на Волге".
В поездке примут участие лауреаты "Театрального Приволжья" (лучшие коллективы округа среди детских и молодежных театров из Республики Татарстан, Удмуртской Республики, Пермского края, Пензенской, Самарской и Саратовской областей), студенты и преподаватели ГИТИСа, театральных вузов Приволжья и Центрального федерального округа, а также приглашенные коллеги из дружественных стран БРИКС. Творческая программа будет строиться на произведениях русских писателей и художников, что сделает фестиваль лабораторию площадкой культурного диалога и популяризации русской культуры и языка в России, Китае и Бразилии.
Формат проекта — творческое экспериментальное путешествие: участники будут связывать визуальное искусство и литературу, интерпретировать картины через тексты, создавать сценические эскизы и репетировать в необычных условиях во время хода теплохода. Результаты работы будут демонстрироваться в портах захода, превращая каждую стоянку в мини премьеру.
Ректор ГИТИСа Григорий Заславский: "Получение гранта — это прежде всего шанс собрать в одном месте тех, кто без этой поддержки вряд ли встретился бы. Студенты и выпускники ГИТИСа, будущие режиссеры из Китая и Бразилии, любительские коллективы — лауреаты Фестиваля "Театральное Приволжье", студенты театральных учебных заведений Приволжского и Центрального федерального округов. Они будут работать с русской классикой — и с литературой, и с живописью".
Юбилейный список юбиляров 2026 года — от Булгакова и Лескова до Кандинского и Малевича — дает участникам богатую палитру для сценического поиска и визуальных решений. Этот проект — не только награда, но и стартовая площадка для новых творческих связей и международного обмена.
Последние комментарии
Уважаемый руководитель музея, добрый день! Пожалуйста, насчёт Александра Николаевича Шелашникова, моего прадеда, не делайте ошибки в своих рассказах. В доме Шелашниковых была больница, в перестроечное время был пожар. Можно было отремонтировать. Но никто ничего делать не стал. Легче было разобрать. Остался от дома подвал, как в первозданном виде. Абсолютно новый. Был заказ проект по восстановлению имени на 5 миллионов рублей, его подготовили, но денег не выделили. Семья Шелашниковых была в Самаре,когда крушили поместье присланное по указу советской власти красноармейцы, есть версия, что семья вместе с Александром Николаевичем уехала в Омск. Когда Александр Николаевич умер от разрыва слепой кишки, был гнойный аппендицит, Александра Денисовна в Омске оформляет письменное прошение о назначении пенсии на детей об утрате кормильца.У меня есть копии документов. Александр Николаевич похоронен на Казачьем кладбище в Омске в присутствии достойных людей, они в документе все упомянуты.Большевики это кладбище уничтожили. После смерти Александра Николаевича все вернулись в Самару. Есть документы. Фамилию не меняли. Изменили букву в фамилии: были Шелашниковых, стали ШАЛАШНИКОВЫ. Учёные объясняют, что разницы в фамилии нет. Это одна и та же фамилия, так как во всех ранее документах писала и так - через Е, и эдак - через А. Изменили даты рождения и место рождения. Изъяли архивные документы на имение, на всю свою собственность и хранили их при себе. Конечно, мы с моей семьёй до детали можем всё рассказать. Вот в свой рассказ вам хорошо бы включить заслуги Александра Николаевича, его награды. Ведь он награжден Георгиевским Крестом, имеет медали. Семья двоюродного брата Александра Николаевича была в Харбине. Есть документы, подтверждающие это. Есть рассказы соседей в Ярославле, с которыми проживала Александра Денисовна после переезда из Самары в 30-40-ые годы, о том, что Мария часто вспоминала о жизни в Китае. Но подтверждения этому нет. Фролова Т. В.,учитель ГБОУ СОШ с. Узюково
Супер
Содержательная статья талантливого журналиста.
Это не театр драмы, а мечеть. Оставили бы как есть.
Другими словами никто ничего не будет строить. Будут холупы - позор на всю страну. Туристы и гости города просто в ужасе от центра Самары.