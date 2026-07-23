16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
"Нефть": в Самарской области снимают драматический сериал с элементами комедии В главных ролях - Бородина и Чадов: самарец спродюсировал комедию "За любовь" ГТРК "Самара" продолжает летний сезон кинопоказов под открытым небом Премьера партнерства: ОТП Банк и "Чтиво Дом" запускают летний сериал ВТБ поддержал новую экранизацию романа "Война и мир" режиссёра Сергея Урсуляка

Кино Культура

"Нефть": в Самарской области снимают драматический сериал с элементами комедии

ТОЛЬЯТТИ. 23 ИЮЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 83
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Самарская область вновь стала площадкой для съемок сериала. На этот раз в Тольятти работает съемочная группа сериала "Нефть" - драмы с элементами комедии.

Фото: министерство экономического развития и инвестиций Самарской области

В центре истории — местный водопроводчик Семен Плахов, который после небольшого землетрясения вместо воды обнаруживает у себя в колодце нефть. Теперь у Семена есть два пути: отдать участок за бесценок или каким-то образом освоить добычу, переработку и сбыт нефти. Чтобы доказать жене, которая хочет развестись и уйти от него с сыном, что он чего-то стоит, тихий и спокойный Семен вместе с одаренным и экстравагантным Ульяном осваивает подпольную нефтедобычу и пытается построить "самый честный нечестный бизнес".

В главных ролях в сериале сыграли известные российские актеры: Антон Васильев, Александр Горбатов, Елена Николаева, Иван Добронравов, Иван Охлобыстин, Кристина Асмус, Роза Хайруллина и др.

"Для нашего героя Семена его супруга и ребенок являются самым важным в жизни. Не теряя эту путеводную звезду — любовь к ним — он делает выбор в пользу света, чтобы вернуть все то, что он потерял, — рассказал режиссер сериала "Нефть" Алексей Шабаров. — Наша история происходит в Сибири, но она несколько вымышленная. И с самого начала хотелось, чтобы провинциальный городок, описанный в сценарии, имел не совсем северные черты. У Тольятти есть свой, особенный шарм. С одной стороны, здесь гуляют ветра между зданиями, пустошами, лесами. С другой стороны — все это имеет позитивное, оптимистичное очарование. Город сочетает в себе индустриальный ландшафт и выразительные природные черты: здесь есть горы, большая вода — даже свое море. В Тольятти и в целом в регионе можно снимать разное кино в разные сезоны".

Необходимую поддержку и сопровождение в организации съемок кинокомпании оказывают Министерство экономического развития региона и Центр кинопроизводства Самарской области.

Фото: министерство экономического развития и инвестиций Самарской области

"Мы помогали съемочной группе согласовать проведение съемок в городе, согласовать съемки с применением дрона. Также помогали найти автомобили для съемок определенных сцен и привлечь определенных технических специалистов на площадку. Для комфортной работы и питания всей команды сериала на съемочной площадке организовали работу мобильного кафе в фургоне", — перечислил генеральный директор Центра кинопроизводства Самарской области Марк Буров.

Елена Николаева, актриса театра и кино, исполнительница роли супруги главного героя: "Наше кино — не про Москву, а про небольшой город и его жителей. И, мне кажется, очень важно вливаться в атмосферу других регионов и городов. Думаю, что наша история будет близка зрителю. Как минимум, найти у себя на участке нефть — это очень необычно".

Элина Столерова, креативный продюсер сериала "Нефть": "Эта история о сегодняшнем дне, о простом мужчине среднего возраста, его проблемы могут быть близки и понятны очень многим. А Самарская область — просто загляденье, мы сразу влюбились в эти места. Здесь невероятный простор, замечательные люди".

Константин Руденко, оператор-постановщик сериала "Нефть": "Мое участие в этом проекте — это ирония судьбы. Я сам родом из Комсомольского района Тольятти. И мне всегда нравилась местность, которая окружает город. Когда режиссер дал мне почитать сценарий, я с первых страниц понял, что это про мой родной город. Сразу представил район Жигулевское море — здесь все подходит под ту историю, которую мы снимаем". 

Гид потребителя

Последние комментарии

Dmitry Lakotsenin 12 сентября 2016 08:06 В Самаре открылась мемориальная доска в честь Эльдара Рязанова

Память народная, дорогого стоит!

Dmitry Lakotsenin 07 апреля 2016 12:45 В Самаре пройдет международный фестиваль "Кино - детям"

Хорошее дело.

Жорик Артян 20 августа 2015 13:41 Стала известна программа самарского киноклуба "Ракурс" на сентябрь

официальный сайт киноклуба—kinoclub.to

Lida Makarova 18 апреля 2015 10:21 Валерий Гришко сыграл в фильме "Битва за Севастополь"

Фильм очень понравился, масса эмоций, ощущения не передаваемые, музыка, звук, актеры, вся команда поработала отлично, такой фильм можно смотреть несколько раз!!! Уже совсем скоро будет мастер класс от режиссера этого фильма Сергея Мокрицкого 25,26 апреля, кого интересует вот ссылка http://mitta.ru/kinokursy/rezhissura/46-rabota-s-rezhisserom?utm_source=vninform&utm_medium=post-banner&utm_campaign=rabota-s-rezhisserom Присоединяйтесь!!

михаил вдовин 18 апреля 2015 05:26 Прокуратура отказалась возбуждать дело против Дмитрия Сивиркина по обращению режиссера Валерия Гришко

Ну разве чудак Сивиркин может сказать что то не приличное?

Фото на сайте

Завершился Х Открытый всероссийский фестиваль документальных фильмов "Соль земли"

Завершился Х Открытый всероссийский фестиваль документальных фильмов "Соль земли"

В "КиноВертикали" прошла презентация фильма "Время первых"

В "КиноВертикали" прошла презентация фильма "Время первых"

В "Художественном" открылся фестиваль документального кино "Соль земли"

В "Художественном" открылся фестиваль документального кино "Соль земли"

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2