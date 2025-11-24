Команда ГТРК "Самара" получила награду "ТЭФИ-Регион"

Жюри "ТЭФИ-Регион" 2025 высоко оценило профессионализм и мастерство команды ГТРК "Самара", вручив приз Бронзовый Орфей, ставший 11-м по счёту. В номинации "Режиссер телепрограммы/фильма" победу одержала Анастасия Темникова — режиссер документальной картины "Полонез Огинского", тронувшей зрителей своей глубиной и тактом.

Фильм стал путешествием через три города — Сызрань, Балаково и Санкт-Петербург — и тремя судьбами, сплетенными войной. Это история о памяти блокадного Ленинграда, о людях, которые сохранили свет даже там, где казалось, что он навсегда погас. Голоса прошлого звучат через воспоминания Любови Галашиной, внучки защитника Ленинграда, и через поэму "Скрипка" поэтессы Татьяны Егрецкой, вдохновившей авторов на создание этого фильма.

"Полонез Огинского" — это триумф всей команды ГТРК "Самара", которая работала как единый организм.

Автор — Елена Полонская

Режиссер — Анастасия Темникова

Оператор — Сергей Овсянников

Монтажер — Дмитрий Шлянкин

Звукорежиссер — Александр Коноплин

Каждый из них вложил в фильм частичку себя — и эта энергия чувствуется в каждом кадре. "Полонез Огинского" стал не просто документальной работой, а мягким, трепетным разговором о том, что делает нас людьми: памяти, музыке, любви и непотерянной человечности.

Для ГТРК "Самара" эта победа — знак того, что важные истории нужны, слышны и продолжают жить. И, пожалуй, лучший ответ на главный вопрос любых творцов: мы идем туда, где нас ждут.

Посмотреть фильм "Полонез Огинского" можно на канале Rutube ГТРК "Самара" по ссылке.