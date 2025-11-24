Команда ГТРК "Самара" получила награду "ТЭФИ-Регион"

Жюри "ТЭФИ-Регион" 2025 высоко оценило профессионализм и мастерство команды ГТРК "Самара", вручив приз Бронзовый Орфей, ставший 11-м по счёту. В номинации "Режиссер телепрограммы/фильма" победу одержала Анастасия Темникова — режиссер документальной картины "Полонез Огинского", тронувшей зрителей своей глубиной и тактом.
Фильм стал путешествием через три города — Сызрань, Балаково и Санкт-Петербург — и тремя судьбами, сплетенными войной. Это история о памяти блокадного Ленинграда, о людях, которые сохранили свет даже там, где казалось, что он навсегда погас. Голоса прошлого звучат через воспоминания Любови Галашиной, внучки защитника Ленинграда, и через поэму "Скрипка" поэтессы Татьяны Егрецкой, вдохновившей авторов на создание этого фильма.
"Полонез Огинского" — это триумф всей команды ГТРК "Самара", которая работала как единый организм.
Автор — Елена Полонская
Режиссер — Анастасия Темникова
Оператор — Сергей Овсянников
Монтажер — Дмитрий Шлянкин
Звукорежиссер — Александр Коноплин
Каждый из них вложил в фильм частичку себя — и эта энергия чувствуется в каждом кадре. "Полонез Огинского" стал не просто документальной работой, а мягким, трепетным разговором о том, что делает нас людьми: памяти, музыке, любви и непотерянной человечности.
Для ГТРК "Самара" эта победа — знак того, что важные истории нужны, слышны и продолжают жить. И, пожалуй, лучший ответ на главный вопрос любых творцов: мы идем туда, где нас ждут.
Посмотреть фильм "Полонез Огинского" можно на канале Rutube ГТРК "Самара" по ссылке.
Последние комментарии
Память народная, дорогого стоит!
Хорошее дело.
Фильм очень понравился, масса эмоций, ощущения не передаваемые, музыка, звук, актеры, вся команда поработала отлично, такой фильм можно смотреть несколько раз!!!
Ну разве чудак Сивиркин может сказать что то не приличное?