В Елховском районе Changan сбил косулю

Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

В среду, 7 января, в 19:10 в Елховском районе автомобиль Changan столкнулся с выбежавшей на дорогу косулей, сообщает ГУ МВД по Самарской области.

Фото: ГУ МВД по Самарской области