В Оренбургской области в ДТП погибли самарцы: мальчик-инвалид и его мама

В четверг, 5 января, около 10:30 на трассе Оренбург - Самара под Переволоцком женщина за рулем внедорожника Mitsubishi не справилась с управлением и выехала на полосу встречного движения, где произошло столкновение со Scania, пишет "АиФ-Оренбург".
От удара внедорожник разорвало на части. Женщина и ребенок, находившиеся в нем, погибли на месте.
Как пишет блогер Ольга Трусова, погибшие — жители Самары девятилетний инвалид-колясочник Вова и его мама Диана.
Маленький Вова известен самарцам своей печальной историей: мальчик родился здоровым, но в 8 месяцев произошел спинномозговой инсульт, из-за чего его парализовало. Родители боролись за ребенка и в первый класс он пошел по обычной программе, правда, на коляске. Блогер помогала мальчику во время реабилитации.
Как сообщает Трусова, Вова был близок к тому, чтобы встать с инвалидного кресла.
Последние комментарии
Хинштейн не ездит за рулем, поэтому никого не сбивает. Только умничать умеет не понимая что пока ездят машины будут ДТП, пока летают самолеты, они будут падать. А языком болтать фишка Единоросов.
Моя мама увидела его и спасла, она вызвала скорую. Нашла его среди деревьев , в лесу.
Только вот почему то не уточняется, что водитель Lada превысил скоростной режим и двигался со скоростью от 80 до 100 км/ч,и двигался он хоть и в попутно направлении, но по полосе для встречного движения.
А что эти данные скрывают что водитель ваза был пьяный!
Да, у пилотов байков, мозг отсутствует...