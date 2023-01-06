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ДТП Происшествия

В Оренбургской области в ДТП погибли самарцы: мальчик-инвалид и его мама

ОРЕНБУРГ. 6 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС. ОБЗОР СМИ.
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В четверг, 5 января, около 10:30 на трассе Оренбург - Самара под Переволоцком женщина за рулем внедорожника Mitsubishi не справилась с управлением и выехала на полосу встречного движения, где произошло столкновение со Scania, пишет "АиФ-Оренбург".

Фото: https://oren.aif.ru

От удара внедорожник разорвало на части. Женщина и ребенок, находившиеся в нем, погибли на месте.

Как пишет блогер Ольга Трусова, погибшие — жители Самары девятилетний инвалид-колясочник Вова и его мама Диана.

Маленький Вова известен самарцам своей печальной историей: мальчик родился здоровым, но в 8 месяцев произошел спинномозговой инсульт, из-за чего его парализовало. Родители боролись за ребенка и в первый класс он пошел по обычной программе, правда, на коляске. Блогер помогала мальчику во время реабилитации. 

Как сообщает Трусова, Вова был близок к тому, чтобы встать с инвалидного кресла. 

 

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