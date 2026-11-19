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В четверг, 19 ноября, в Кошкинском районе Самарской области произошло смертельное ДТП. Об этом сообщает ГКУ СО Центр по делам ГО, ПБ и ЧС.

Фото: ГКУ СО "Центр по делам ГО, ПБ и ЧС"