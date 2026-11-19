В четверг, 19 ноября, в Кошкинском районе Самарской области произошло смертельное ДТП. Об этом сообщает ГКУ СО Центр по делам ГО, ПБ и ЧС.
В 10:08 на 2 км дороги Кошки - Максимкино лоб в лоб столкнулись ВАЗ-2115 и "Москвич-3".
По данным сотрудников Госавтоинспекции, 67-летний водитель Lada выехал на полосу, предназначенную для встречного движения, столкнулся с автомобилем Москвич под управлением 39-летнего водителя.
В результате водитель Lada скончался на месте ДТП. Также сообщается об одном пострадавшем.
На месте происшествия работали сотрудники ПСЧ №129 ПСО №49 противопожарной службы Самарской области.
Последние комментарии
Я был там, парень ехал не один, а двоём с другом. Пассажир отделался ушибами ноги. Также хочу подметить что их не было видно вовсе, так как на самокате небыло ни фары, ни светоотражающий элементов
есть ли контактные данные жив ли поссажир? у кого можно спросит . куда написат? пожалуйста ответте
Страшная авария. Люди путешествовали с Автодом, а тут на тебе вечно спешащие непонятно зачем. Результат спешки - смерть. В России нет культуры езды на автомобилях, поэтому от смертей спасет только строительство дорог с 4мя полосами с разделительным барьером.
Я друг Виталины это девочка которая попала под газель она шла на заправку которая была через дорогу с люньковом Сергеем а заправка была заброшенная
Удачи водителю в суде! Однозначно нет вины. Я как водитель с 18-летним стажем скажу,невозможно предугадать ,что кто-то решил отдохнуть на проезжей части. Это равносильно ожидать падение метеорита на голову. Кто не попадал неожиданно в яму колесом, если не знал, что она там есть, тем более в темное время суток!?