Во вторник, 24 ноября, в центре "Мой бизнес" состоится круглый стол "Бизнес под защитой: как сохранить дело, активы и позицию в 2027 году". Организаторы мероприятия - "Центр Добровольских. Психология и право". Мероприятие проводится в рамках партийного проекта "Предпринимательство" партии "Единая Россия"

2027 год ставит перед бизнесом новые вызовы: растет число споров о субсидиарной ответственности, учащаются корпоративные конфликты, а каждый второй предприниматель сталкивается с выгоранием. В этих условиях защита бизнеса требует комплексного подхода - юридического, экономического и психологического.

Программа круглого стола построена вокруг реальных ситуаций, с которыми собственники сталкиваются на практике: долги компании, конфликтные ситуации вовне и внутри, контроль над бизнесом и выгорание собственника.

Каждую ситуацию разберут с трех сторон: юридическая и экономическая безопасность (Алексей Добровольский - адвокат, специалист по экономической безопасности, 20+ лет практики), психология собственника (Надежда Добровольская - психолог, генеральный директор Центра "Архитектура личной безопасности") и бизнес-трекинг (Анна Игнатова - бизнес-трекер, коуч).

Ключевая особенность встречи: участники не просто слушают экспертов, а работают над предложениями для итоговой резолюции. Вопрос, который ставится в центре групповой работы, - "Какие меры защиты бизнеса нужны на уровне региона с учетом вызовов 2027 года".

Участников ждут анонимная экспресс-анкета, разбор реальных кейсов, работа в группах и подготовка предложений для резолюции. Каждый участник мероприятия получит чек-лист "15 тупиковых ситуаций" и сможет записаться на бесплатную 15-минутную консультацию. Кроме того, предусмотрены награды за лучшие предложения и разборы.

"Устойчивость бизнеса - это устойчивость региона. За каждым предприятием стоят рабочие места, доходы семей и обязательства перед партнерами. Наша задача - не просто выслушать предпринимателей, а превратить их предложения в конкретные меры поддержки. Именно поэтому мы проводим такие встречи и берем их результаты в работу", - подчеркивает Эдуард Харченко, руководитель партийного проекта "Предпринимательство" партии "Единая Россия", уполномоченный по правам предпринимателей в Самарской области.

Итоговые предложения он прокомментирует и обозначит те моменты, которые смогут быть реализованы в рамках партийного проекта "Предпринимательство". Таким образом, инициативы самарских предпринимателей получают прямой канал для продвижения.

Напомним, поддержка малого и среднего бизнеса - одно из ключевых направлений Народной программы "Единой России". Партия последовательно работает над тем, чтобы предприниматель чувствовал себя защищенным: от снижения административной нагрузки и развития института уполномоченных по правам предпринимателей до формирования комфортной деловой среды в регионах.

Партийный проект "Предпринимательство" - это площадка, где бизнес и власть говорят на одном языке. Проект объединяет действующих предпринимателей, экспертов и представителей институтов развития для выработки конкретных решений. Круглый стол в Самаре - очередной шаг в этой работе.

"Партия заинтересована в том, чтобы голос предпринимателей был услышан, а их предложения реализованы. Круглый стол - это возможность собрать эти предложения из первых рук и превратить их в системные решения", - отмечают организаторы.

В мероприятии примет участие член общественного совета партпроекта "предпринимательство", генеральный директор АНО "Институт регионального и муниципального развития", советник председателя оргкомитета Делового форума БРИКС + по вненеэкономической деятельности Максим Кануев. Он расскажет о межрегиональном и международном сотрудничестве как инструменте устойчивости бизнеса - еще одном направлении, которое партия развивает в рамках поддержки предпринимательства.

Регистрация по ссылке. Приглашаются собственники, партнеры и руководители бизнеса.

"Защита бизнеса - личная задача собственника. Устойчивость предпринимательства - общее дело. Приходите с вопросом, который давно откладываете, и предложением, которое важно услышать", - приглашают организаторы.