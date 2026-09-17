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Партии Власть и политика

Дмитрий Медведев о поддержке разработчиков: путь от идеи до продукта

САМАРА. 17 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Участники заседания Совета по инновационному и технологическому развитию в Сколково обсудили условия, необходимые для масштабирования перспективных разработок. В центре внимания была в том числе инфраструктура, которая позволяет технологическим проектам переходить от стадии идеи к практическому применению.

Фото: пресс-служба "Единой России"

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев отметил, что разработчикам важно обеспечить поддержку на каждом этапе работы. Речь идет не только о финансировании, но и о доступе к лабораториям, производственным площадкам и другим необходимым ресурсам.

По словам политика, такая система уже показывает результат по ряду направлений. При этом дальнейшее развитие инновационной среды требует объединения возможностей государства, бизнеса, институтов развития и научно-образовательных организаций.

"Для технологического лидерства скорость внедрения тех или иных решений имеет ключевое значение. Каждый лишний год между созданием того или иного решения и внедрением его в жизнь приводит к материальным потерям: в деньгах, в производительности, во времени и даже в здоровье", — подчеркнул зампред Совбеза.

Дмитрий Медведев также обратил внимание на опыт сфер, где разработанные технологии быстро переходят к практическому использованию. В частности, он упомянул оборонные разработки, назвав их важнейшим и сложнейшим направлением.

"Они создаются быстро, и, что очень важно, очень быстро воплощаются в жизнь. Иначе мы бы находились совсем в другом положении", — отметил заместитель председателя Совета безопасности.

По мнению политика, этот опыт показывает значение не только создания новых решений, но и механизмов, которые позволяют оперативно доводить их до практического результата. Именно такой подход, отметил он, необходим для дальнейшего технологического развития страны.

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