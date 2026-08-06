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Партии Власть и политика

"Единая Россия" и SuperJob создадут первую в России платформу по трудоустройству ветеранов СВО

САМАРА. 6 АВГУСТА. ВОЛГА НЬЮС.
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ЕР и сервис по поиску работы SuperJob объявили о совместной разработке первой общероссийской специализированной платформы, призванной помочь ветеранам СВО с трудоустройством. Ее главная задача - помочь ветеранам не просто адаптироваться к обычной жизни, но и реализовать себя в ней.

Фото: er.ru

Создание платформы было одним из предложений, озвученных на отчетно-программном форуме партии "Есть результат!"  К проекту также планируют привлечь фонд "Защитники Отечества", государственную службу занятости, сервис "Работа России", образовательные организации, региональные центры занятости, ветеранские фонды и университет "Синергия".

Сервис предоставит ветеранам СВО доступ к вакансиям в высокотехнологичных отраслях экономики, в том числе на предприятиях оборонно-промышленного комплекса. При подборе предложений система будет учитывать не только формальные сведения (образование, выслуга лет, карьерная история), но и навыки, приобретенные во время боевой службы. Также в планах - организация курсов переобучения и повышения квалификации.

Член Экспертного совета партии, ветеран СВО, Герой России Владимир Сайбель заявил, помимо финансовых инструментов, реализуются образовательные программы, консультационная поддержка, помощь в подготовке бизнес-проектов и поиске возможностей для дальнейшего профессионального развития.

"Отдельное внимание уделяется предпринимательским инициативам ветеранов. В "Единой России" считают, что опыт участников СВО должен быть востребован не только в общественной и государственной деятельности, но и в развитии малого бизнеса, социальных проектов и региональных экономик", - подчеркнул он.

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