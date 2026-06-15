Экспертный совет "Единой России" представил предложения в новую Народную программу

Работа "Единой России" над новой Народной программой вызывает реальный отклик у людей, об этом говорит количество поступивших предложений — почти два миллиона, сообщил председатель "Единой России" Дмитрий Медведев на заседании Экспертного совета.

"Анализ полученных предложений уже может создать хорошую основу, чтобы определить параметры новой Народной программы. Я назову семь вызовов, с которыми сталкивается наша страна, и которые, на мой взгляд, было бы правильно отразить в нашем программном документе", — сказал он.

Первым из них с точки зрения значимости жизни в стране является демография — об этом вызове неоднократно говорил Глава государства, коллеги из правительства этому тоже уделяют много внимания, пояснил Дмитрий Медведев. "Наибольшее количество обращений на сайт естьрезультат.рф посвящено поддержке семей с детьми, развитию инфраструктуры для детей, то есть по сути, нашему будущему. Надо сказать прямо: партия уже достаточно давно этим занимается, при этом все шло нарастающим итогом", — отметил он.

Второй вызов, который партия отразит в новой Народной программе, касается дефицита кадров и появления новых профессий. "Наша задача состоит и в повышении производительности труда, и в обеспечении людям возможности осваивать новые профессии, чтобы каждый мог подобрать себе работу со стабильным заработком", — акцентировал Дмитрий Медведев.

Повышение жилищной и транспортной доступности — вторая по популярности тема предложений в новую Народную программу "Единой России". "Нам нужно всю страну обустроить так, чтобы граждане имели равный доступ к основным базовым параметрам, обеспечивающим им нормальную жизнь, то есть это здравоохранение, образование и социальная инфраструктура", — сказал председатель партии.

Он также обратил внимание, что Россия должна развиваться даже в условиях беспрецедентного давления извне.

Внешнеэкономический вызов — четвертый пункт, на который дадут ответ в новой Народной программе партии. "Мы с вами понимаем: в ближайшие годы, в ближайшем будущем, во всяком случае, это давление сохранится. Нужно делать все, чтобы даже в таких условиях Россия развивалась, а наши граждане имели достойное качество жизни", — отметил Дмитрий Медведев.

Еще один вызов касается технологического уклада. По мнению председателя партии, у России есть все возможности сохранить позиции лидера в этой сфере. "Открывая для человечества новые возможности, (технологии — прим. ред.) создают, естественно, очень существенные вызовы и развилки в развитии. Надо сделать, с одной стороны так, чтобы мы были готовы к этой ситуации, а с другой — сохранились в числе технологических лидеров, и у нас такие возможности есть", — считает он.

Следующее направление Народной программы — преодоление идеологического вызова. Для этого, по словам Дмитрия Медведева, нужно предпринимать усилия по сохранению исторической памяти и укрепления ценностных основ России. "Мы живем в условиях беспрецедентного давления. Но это не только экономическое давление, это и информационное давление. Причем оно скоординированное, весьма активное. Если хотите, это элемент гибридной войны с нашей страной. В чем это проявляется, вы отлично знаете, это совершенно очевидно. С другой стороны, (происходят — прим. ред.) удивительные вещи, типа попыток отменить нашу культуру, даже необщение с нашей страной. Уничтожить все русское — в широком смысле этого слова", — пояснил председатель "Единой России".

На вызов о безопасности Россия должна ответить успешным, победным завершением специальной военной операции, добавил он. "На этом, естественно, не останавливаясь. И в дальнейшем развивать отрасли, обеспечивающие обороноспособность и безопасность нашего государства", — уточнил Дмитрий Медведев.

При этом важно сохранить в новой Народной программе "Единой России" действующие актуальные программы, а также — повысить их эффективность. "Развитие необходимо продолжить, потому что в условиях нашей страны это исключительно важно", — подчеркнул он.

Окончательную версию Народной программы примут на втором этапе Съезда в августе, сообщил Дмитрий Медведев, а на первом — утвердят кандидатов от партии на предстоящие выборы.

"Мы также обязательно рассмотрим и Манифест — как некий стратегический документ, ориентированный на более отдаленную перспективу. Он не будет таким же конкретным, как пятилетняя программа, но он и не должен быть таким. Он будет обрисовывать именно то, какой мы видим нашу страну в будущем и какие вызовы нам предстоит преодолеть", — разъяснил председатель партии.

Приоритетом Народной программы "Единой России" станет поддержка семей с детьми. Дополнительные меры по повышению рождаемости, совершенствованию маткапитала, а также отмене критерия нуждаемости для многодетных семей и другие инициативы на заседании представила гендиректор Агентства стратегических инициатив Светлана Чупшева.

Блок предложений в части рынка труда и образования дополнили эксперты НИУ Высшей школы экономики. В программный документ предложено включить меры по трудовой мобильности, развитию экосистемы вакансий и расширению сети молодежных лабораторий. Инициативы представил ректор университета Никита Анисимов.

Отдельный пакет предложений по развитию жилищной сферы и инфраструктуры обозначил ректор НИУ МГСУ Павел Акимов. Речь идет о продлении программы социальной газификации, модернизации и строительстве объектов ЖКХ, благоустройстве общественных пространств.

В экономическом блоке Дмитрий Медведев поддержал инициативы по стабильности налоговой системы, развитию биотехнологий и продвижению российской продукции на внутреннем рынке. Эти предложения поступили от аграриев, в том числе от гендиректора Национального союза производителей молока ("Союзмолоко") Артема Белова.

Вопросы внешнеэкономического развития представила гендиректор АО "Российский экспортный центр" Вероника Никишина. Ее предложения касаются поддержки экспорта, продвижения российской продукции за рубежом, развития международной инфраструктуры и совершенствования внешнеэкономического сотрудничества.

В технологическом блоке представлены предложения по комплексной роботизации страны, снижению кадрового дефицита и развитию национальной программы популяризации робототехники. Инициативы озвучил заместитель гендиректора по производству и техническому развитию АО "Корпорация робототехники", председатель правления "Консорциума робототехники и систем интеллектуального управления" Евгений Дудоров.

Председатель Союза театральных деятелей Владимир Машков обратился с просьбой о содействии в восстановлении панорамы "Оборона Севастополя". Дмитрий Медведев сообщил, что средства на эти цели уже найдены. Также Владимир Машков предложил продолжить программу "Земский работник культуры" и работу по сохранению объектов культурного наследия и памятных мест в регионах.

Тему поддержки участников СВО подняла член Экспертного совета, Герой России, военный медик Людмила Болилая. Она предложила обеспечить ветеранов приоритетным медицинским сопровождением без ожидания, упростить доступ к санаторно-курортному лечению, а также ввести социальную выплату, сохраняемую за бойцом на период нахождения в госпитале.

Дмитрий Медведев поддержал озвученные предложения, отметив, что "Единая Россия" должна выйти на Съезд в августе с детальной, полной, работоспособной и эффективной программой. Жители страны ждут от партии абсолютно конкретный документ с отточенными формулировками, подчеркнул председатель "Единой России".

Программные установки "Единой России" предстоит воплотить в законопроектах, акцентировал Дмитрий Медведев.

"Это отдельный, сложный процесс. Я уверен, что усилия нашей партии и, конечно, коллег, которые будут работать в Государственной Думе, в Совете Федерации, будут направлены именно на это", — заключил он.

Напомним, старт сбору предложений в новую Народную программу "Единой России" председатель партии Дмитрий Медведев дал 19 февраля на первом окружном отчетно-программном форуме партии "Есть результат!" в Екатеринбурге. Партия провела аналогичные форумы во всех федеральных округах. На них Правительство отчиталось о выполнении Народной программы "Единой России" по всем направлениям.

Новая Народная программа будет состоять из двух документов — это новый подход в ее работе.

Первый — собственно предвыборная программа, в которой соберут решения насущных задач, стоящих перед страной, план работы партии на срок полномочий будущего состава парламента. Второй блок будет содержать основополагающие идеологические и ценностные ориентиры партии, описывать стратегический образ России.

Рамку программы на десятилетия "Единая Россия" представит в июне, а в августе, ко второму этапу Съезда партии, — Народную программу на пять лет.

"Единая Россия" создала экспертный совет по подготовке Народной программы. В него вошли Герои РФ, участники СВО, представители высшего образования и науки, ракетно-космической и атомной отраслей, промышленности и бизнеса, реального сектора экономики, общественных объединений и профсоюзов.