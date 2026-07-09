Депутата Александра Милеева исключили из партии "Единая Россия"

В четверг, 9 июля, депутата областного парламента Александра Милеева исключили из "Единой России". Такое решение принято на заседании президиума регионального политического совета партии. Его провел секретарь реготделения, губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев.

Напомним, Александр Милеев в поданных на предварительное голосование "Единой России" документах указал, что является участником специальной военной операции. Руководителем области была инициирована проверка документов, в результате которой депутату отказали в признании статуса ветерана боевых действий.

"На основании данного факта справка о подтверждении участия в специальной военной операции аннулирована", - доложила руководитель регионального исполкома Ирина Петшик.

Это стало основанием для исключения Александра Милеева из "Единой России". Его действия признаны дискредитирующими и наносящими ущерб политическим интересам партии.

"Мне, с одной стороны, стыдно, с другой стороны, больно, - отметил председатель Ассоциации ветеранов специальной военной операции Самарской области Андрей Колотовкин. - Стыдно за моих коллег, которые не знаю чем руководствовались, когда выдавали такую справку. А обидно и больно знаете за что? Сейчас, возглавляя Ассоциацию ветеранов специальной военной операции, я сталкиваюсь с такими проблемами, когда ребята (некоторые без ноги, без руки, инвалиды) до сих пор не могут получить удостоверение ветерана боевых действий. Я считаю, что он недостоин быть нашим коллегой, членом партии".

"Считаю правильным исключение из партии и признание справки недействительной. Больно за тех героев, за тех участников СВО, которые защищают нас, которые идут на подвиги, свою жизнь теряя ради нас с вами. А человек вот таким путем решил воспользоваться. И я поддерживаю мнение коллег", - добавила вдова Героя России Юлия Пономаренко.

"Александр Владиленович ввел в заблуждение население области. Он своим поступком подрывает доверие к партии, к вам, Вячеслав Андреевич, как к секретарю регионального отделения, к нам - людям, ответственным за реализацию политики, которую ведет президент России. Как участнику СВО, Герою России мне обидно, что человек попытался присвоить себе боевые заслуги", - считает Герой России Максим Девятов.

Во время заседания, все члены президиума регполитсовета партии пришли к выводу, что такой поступок точно прощать нельзя.

"Мы никому не можем позволить порочить честь наших ребят, которые участвуют в специальной операции, наших героев, которые защищают нас с оружием в руках, отдают свою жизнь ради нашей Родины, такими политическими грязными, незаконными действиями, - заявил Вячеслав Федорищев. - Поэтому прошу поддержать решение об исключении Александра Владиленовича Милеева из партии "Единая Россия".

После вынесения вопроса на голосование, решение было принято единогласно.