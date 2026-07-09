Самарская область стала победителем всероссийской премии поддержки предпринимательства "Мой бизнес"

Практики Самарской области по поддержке предпринимательства отметили на федеральном уровне. Регион стал победителем федеральной премии "Мой бизнес" в номинации "Лучшая практика. Акселерация и рост" по мнению экспертов.
Премию ежегодно проводит минэкономразвития России. Итоги конкурса озвучили на всероссийском форуме "Мой бизнес. Лагерь", который проходит 9-10 июля в Красноярске. Представители минэкономразвития региона и регионального центра "Мой бизнес" участвуют в программе форума.
"Самарская область победила в очень важной номинации - "Акселерация и рост". Эксперты отметили эффективность наших программ, их охват и, главное, высокие результаты. Важно, что предприниматели активно участвуют в программах регионального центра "Мой бизнес". Благодарим коллег из минэкономразвития России за высокие оценки работы всей нашей команды во главе с губернатором Вячеславом Федорищевым", - отметил заместитель председателя правительства - министр экономического развития и инвестиций Самарской области Павел Финк.
На национальную премию инфраструктуры поддержки предпринимательства "Мой бизнес" было подано более 320 заявок из 70 регионов страны. Победителями признаны 25 лучших практик.
Форум "Мой бизнес. Лагерь" служит одной из ключевых экспертных площадок для выработки практических решений по актуальным вопросам развития малого и среднего предпринимательства и совершенствования системы государственной поддержки бизнеса.
Экспертное жюри премии высоко оценило программы Самарской области, направленные на качественный рост бизнеса. В регионе реализуются такие проекты, как "Ярмарки промышленной кооперации", направленные на создание прямых связей между крупным бизнесом и МСП; совместная с Агентством стратегических инициатив и RWB программа "Платформа роста", направленная на системную поддержку местных брендов, а также целый ряд других акселерационных программ, консультаций и проектов по поддержке и масштабированию бизнеса.
Ежегодная встреча объединяет представителей федеральных и региональных органов власти, центров "Мой бизнес", деловых объединений, крупных компаний и предпринимательского сообщества. В этом году в центре внимания - адаптация субъектов МСП к новым условиям ведения бизнеса, развитие креативных индустрий как одного из перспективных направлений экономического роста, лучшие практики поддержки, а также партнерские программы, открывающие новые возможности для развития предпринимательства. Событие проводится по нацпроекту "Эффективная и конкурентная экономика".
В Самарской области сеть "Мой бизнес" насчитывает 11 центров, включая региональный Дом предпринимателя. На его площадке размещена вся инфраструктура поддержки бизнеса - образовательные и консультационные услуги, финансовая поддержка, помощь с экспортной деятельностью и др. Полный перечень мер государственной поддержки размещен на едином портале mybiz63.ru.
Последние комментарии
Сейчас район утопает в зелени, а будут каменные джунгли. Кроме этого, не будет возможности расширить пр. Кирова. А Ботагоз Кинжалиновой нужно встретиться с краеведами...
Не надо никуда заворачивать. Строительство Театральной было ошибкой. Нужно было строить станцию на ЖД вокзале и тоннель рыть оттуда до ст.метро Московская. Те же 2200 метро +/- что вырыли до Театральной. Соответственно те же деньги. Только перспективы разные. Станция на ЖД и тоннель до Московской дали бы начало второй ветке, а Московская была бы пересадочной, как она в принципе уже и построена. А потом от ЖД в сторону Речного вокзала вдоль Самарки - замена старых рельс, которые прям сейчас там лежат, аж до Речного порта и запуск метровагонов наземным образом до 6 причала. «Нырнуть под землю можно ненамного под Хлебной площадью. Перспектива - вторая ветка, связывание метрополитена с ЖД и Речным вокзалом, перспектива развития Стрелки после переноса Речного порта. А от 6 Причала в Куйбышевский район можно пустить трамвай с обособлением рельс Использовать старый мост на ул.Главная в качестве перехода через Самарку. По сути это третья ветка метрополитена, только наземная. Тянуть ее можно вплоть до Южного города через Волгарь. На старом мосту вполне умещаются парные рельсовые пути и по одной полосе для авто - я сам там видел. Доя строительства рельс от 6 причала ничего не мешает - старые расселенные двухэтажки без окон под снос и через территорию Стройдома. Саио здание оставить, а все убогие павильоны - под снос. А от метро Московской вторую ветку тянуть вдоль МШоссе до Икеи и Кошелева. Либо под пр.Карла Маркса в увязке строительства автодороги «магистраль Центральная», через Кошелев, Икею и уходом в сторону Управы, Красной Глинки и аэропорта наземным образом Вот такие мысли, если подходить с перспективой развития.
Зачем метро до Уральской? там рельсы есть электрички хватит, нужно с Театральной завернуть на ЖД Вокзал, а оттуда уходить в Южный город, там с рельсовым транспортом беда.
Там сероводородом с КНПЗ, с толевого волокуша, с гокса на шоссейной канализацией --- вонища, плюс 24/7 загруженное шоссе с вонючим, неконтролируемыми развалюхами выбросы СО с машин....вонища , при бездействии департамента экологии и гаи
Там сероводородом воняет у амбара с КНПЗ и с Лопатинской станции, а также с ГОКС-хранилища на шоссейной...а когда северный ветер _' дышите глубже с толевого завода тошнотворной химозой.... Вонь там!! Администрация региона НИЧЕГО НЕ ДЕЛАЕТ ПО ЭКОЛОГИИ, СЕРОВОДОРОДОМ ТРАВЯТ, ПЕРВОЕ МЕСТО ПО ЭТОМУ ПО РОССИИ ЗАНЯЛИ ЗА 2025 ГОД ЛИДЕРЫ РОССИИ ПО ВЫБРОСАМ...говорит о чем то, в первую очередь о работе заботе администрации о гражданах...