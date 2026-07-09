Специалист из Самарской области вошел в число 300 полуфиналистов конкурса "Лидеры строительной отрасли"

Заместитель директора по работе с государственными организациями и органами власти АНО "Центр опережающей профессиональной подготовки в сфере высоких технологий" Алексей Евтюхин вошел в число 300 полуфиналистов VI всероссийского конкурса управленцев "Лидеры строительной отрасли". В 2026 году на участие в конкурсе поступило 48 283 заявки. По итогам двух дистанционных этапов в полуфинал отобраны представители 64 регионов России.
Алексей Евтюхин представляет на конкурсе проект, направленный на подготовку кадров для внедрения беспилотных авиационных систем, искусственного интеллекта и технологий информационного моделирования в строительстве и жилищно-коммунальном хозяйстве.
От отдельных технологий — к комплексной отраслевой модели
Основой проекта стали результаты мониторинга внедрения БАС, ИИ и ТИМ в регионах, проведенного совместно с Минстроем России и Советом по профессиональным квалификациям в жилищно-коммунальном хозяйстве.
Мониторинг обозначил одну из ключевых проблем цифровой трансформации отрасли — дефицит квалифицированных заказчиков. Руководителям и специалистам предприятий зачастую не хватает компетенций, необходимых для постановки задач, выбора подходящих технологий и их последующего внедрения в реальные производственные процессы.
В ответ на этот запрос совместно с Отраслевым центром компетенций производительности в ЖКХ Минстроя России (ОЦК в ЖКХ Минстроя России) сформирована комплексная образовательная программа, объединяющая три направления:
- применение беспилотных авиационных систем;
- использование искусственного интеллекта;
- технологии информационного моделирования.
Стратегическим партнером проекта выступает ООО "Союз Энергетиков Поволжья" (ООО "СЭП"), входящее в инжиниринговую группу TUNA. Федеральный учебный центр ООО "СЭП" реализует программы подготовки кадров в рамках национального проекта "Кадры" Федерального проекта "Активные меры содействия занятости", а также является межрегиональным центром подготовки кадров Университета 2035 по Федеральному проекту "Кадры для БАС".
Обучение сотрудников сферы ЖКХ по направлению ТИМ уже началось в Санкт-Петербурге и Республике Бурятия. Следующий поток планируется запустить в Нижнем Новгороде в конце лета. Отдельным направлением станет пилотная реализация комплексной программы для руководителей предприятий ЖКХ Ямало-Ненецкого автономного округа. Проект планируется запустить на базе АО "Ямалкоммунэнерго" и АО "Салехардэнерго", после чего сформированная модель сможет быть адаптирована для применения в других регионах России.
Во все образовательные программы включен модуль по повышению производительности труда, разработанный ОЦК в ЖКХ Минстроя России. Участники изучают принципы бережливого производства и способы организации процессов, позволяющие сокращать потери, эффективнее использовать ресурсы и получать измеримый результат от внедрения новых технологий.
Высокотехнологичная лаборатория в "Дрон-гараже"
Важной частью конкурсного проекта Алексея Евтюхина является создание высокотехнологичной лаборатории на базе технологической мастерской "Дрон-гараж. Жигулевская долина".
18 июня 2026 года в рамках Кадрового форума БАС в Тольятти было подписано трехстороннее соглашение о реализации комплексной образовательной модели "Технологическая мастерская "Дрон-гараж. Жигулевская долина".
В присутствии заместителя министра промышленности и торговли Российской Федерации Василия Шпака и заместителя председателя правительства Самарской области Вячеслава Романова соглашение подписали ректор Университета Национальной технологической инициативы 2035 Дмитрий Кайсин, директор технопарка "Жигулевская долина" Александр Сергиенко и руководитель учебного центра инжиниринговой группы TUNA Любовь Эсенцева.
На этой площадке АНО "ЦОПП Высокотех" под руководством Алексея Евтюхина планирует организовать лабораторию, в которой производители беспилотных систем совместно с отраслевыми и технологическими экспертами смогут отрабатывать практические сценарии применения беспилотных роботизированных комплексов и воздушных судов.
Работа лаборатории будет включать разработку специализированного программного обеспечения с применением искусственного интеллекта, а также использование технологий информационного моделирования для создания цифровых двойников зданий, сооружений и инфраструктурных объектов.
Сочетание БАС, лидарного и тепловизионного оборудования, искусственного интеллекта и ТИМ позволит работать с полным жизненным циклом объектов: проводить первичное обследование, формировать цифровую модель, фиксировать изменения при повторном сканировании и моделировать развитие потенциальных аварийных или эксплуатационных ситуаций.
Результативные сценарии и практики планируется преобразовывать в образовательные модули и тиражировать в регионах.
К работе лаборатории предполагается привлекать школьников и студентов. Молодые специалисты смогут участвовать в решении практических задач предприятий и организаций, получать востребованные отраслью компетенции и формировать собственные технологические команды.
Именно эту модель Алексей Евтюхин планирует представить в рамках конкурсного проекта и, в случае прохождения следующего этапа, на очном финале "Лидеров строительной отрасли".
Комментируя выход в полуфинал, Алексей Евтюхин подчеркнул: "Любые, даже самые передовые технологии — это в первую очередь люди, которые с ними работают. Когда мы совместно с Минстроем провели мониторинг внедрения БАС, ИИ и ТИМ в регионах, картина стала очевидной: если у руководителя нет компетенций, он никогда не интегрирует эти инструменты в работу своей команды — просто не поймет, с какой стороны подойти. Образовательный разрыв колоссальный. Повышение квалификации буксует не потому, что нет денег или желания, а потому, что нет ответа на базовый вопрос — для чего? Нет понимания конечного результата. Именно эту проблему мы и закрываем нашей комплексной образовательной программой, создавая тот самый образ будущего и давая прикладные инструменты".
Следующий этап конкурса
С 22 июня по 15 июля 2026 года полуфиналисты проходят третий дистанционный этап. Программой предусмотрены стратегические сессии, мастер-классы, экспертные встречи, образовательные мероприятия и практические занятия с представителями строительной отрасли, органов власти и экспертами по цифровой трансформации.
Участники также разрабатывают проекты по семи направлениям развития строительной отрасли, включая цифровую трансформацию, ЖКХ, инфраструктуру, территориальное развитие, инвестиционные решения и управление кадрами.
По результатам дистанционного этапа будут определены 200 финалистов. Очный финал VI Всероссийского конкурса управленцев "Лидеры строительной отрасли" состоится с 13 по 16 августа 2026 года в Саратове и будет приурочен к 70-летию Дня строителя.
В рамках чемпионатного движения координировал блок "Строительство и строительные технологии" WorldSkills Russia, участвовал в организации отборочных соревнований национальных чемпионатов и мировых первенств WorldSkills в Абу-Даби в 2017 году и Казани в 2019 году. Подготовил четырех призеров международных чемпионатов профессионального мастерства в возрасте от 18 до 22 лет.
Участвовал в разработке федеральных государственных образовательных стандартов и профессиональных стандартов совместно с советами по профессиональным квалификациям в ЖКХ и строительстве. Является членом комитета Национального объединения изыскателей и проектировщиков по эксплуатации зданий и сооружений. Профессиональная деятельность Алексея Евтюхина отмечена благодарственными письмами Президента Российской Федерации, Мэра Москвы и Кабинета Министров Республики Татарстан, а также знаком губернатора "240 лет Рязанской губернии".
Всероссийский конкурс управленцев "Лидеры строительной отрасли" проводится с 2021 года Всероссийским центром национальной строительной политики при поддержке Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации. Конкурс направлен на выявление и развитие управленческих кадров, формирование отраслевого кадрового резерва и поддержку проектов, способных получить практическое применение в строительстве и ЖКХ.