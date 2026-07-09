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Экономика и бизнес

Специалист из Самарской области вошел в число 300 полуфиналистов конкурса "Лидеры строительной отрасли"

САМАРА. 9 ИЮЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Заместитель директора по работе с государственными организациями и органами власти АНО "Центр опережающей профессиональной подготовки в сфере высоких технологий" Алексей Евтюхин вошел в число 300 полуфиналистов VI всероссийского конкурса управленцев "Лидеры строительной отрасли". В 2026 году на участие в конкурсе поступило 48 283 заявки. По итогам двух дистанционных этапов в полуфинал отобраны представители 64 регионов России.

Фото: Высокотех ЦОПП

Алексей Евтюхин представляет на конкурсе проект, направленный на подготовку кадров для внедрения беспилотных авиационных систем, искусственного интеллекта и технологий информационного моделирования в строительстве и жилищно-коммунальном хозяйстве.

От отдельных технологий — к комплексной отраслевой модели

Основой проекта стали результаты мониторинга внедрения БАС, ИИ и ТИМ в регионах, проведенного совместно с Минстроем России и Советом по профессиональным квалификациям в жилищно-коммунальном хозяйстве.

Мониторинг обозначил одну из ключевых проблем цифровой трансформации отрасли — дефицит квалифицированных заказчиков. Руководителям и специалистам предприятий зачастую не хватает компетенций, необходимых для постановки задач, выбора подходящих технологий и их последующего внедрения в реальные производственные процессы.

В ответ на этот запрос совместно с Отраслевым центром компетенций производительности в ЖКХ Минстроя России (ОЦК в ЖКХ Минстроя России) сформирована комплексная образовательная программа, объединяющая три направления:

  • применение беспилотных авиационных систем;
  • использование искусственного интеллекта;
  • технологии информационного моделирования.

Стратегическим партнером проекта выступает ООО "Союз Энергетиков Поволжья" (ООО "СЭП"), входящее в инжиниринговую группу TUNA. Федеральный учебный центр ООО "СЭП" реализует программы подготовки кадров в рамках национального проекта "Кадры" Федерального проекта "Активные меры содействия занятости", а также является межрегиональным центром подготовки кадров Университета 2035 по Федеральному проекту "Кадры для БАС".

Обучение сотрудников сферы ЖКХ по направлению ТИМ уже началось в Санкт-Петербурге и Республике Бурятия. Следующий поток планируется запустить в Нижнем Новгороде в конце лета. Отдельным направлением станет пилотная реализация комплексной программы для руководителей предприятий ЖКХ Ямало-Ненецкого автономного округа. Проект планируется запустить на базе АО "Ямалкоммунэнерго" и АО "Салехардэнерго", после чего сформированная модель сможет быть адаптирована для применения в других регионах России.

Во все образовательные программы включен модуль по повышению производительности труда, разработанный ОЦК в ЖКХ Минстроя России. Участники изучают принципы бережливого производства и способы организации процессов, позволяющие сокращать потери, эффективнее использовать ресурсы и получать измеримый результат от внедрения новых технологий.

Высокотехнологичная лаборатория в "Дрон-гараже"

Важной частью конкурсного проекта Алексея Евтюхина является создание высокотехнологичной лаборатории на базе технологической мастерской "Дрон-гараж. Жигулевская долина".

18 июня 2026 года в рамках Кадрового форума БАС в Тольятти было подписано трехстороннее соглашение о реализации комплексной образовательной модели "Технологическая мастерская "Дрон-гараж. Жигулевская долина".

В присутствии заместителя министра промышленности и торговли Российской Федерации Василия Шпака и заместителя председателя правительства Самарской области Вячеслава Романова соглашение подписали ректор Университета Национальной технологической инициативы 2035 Дмитрий Кайсин, директор технопарка "Жигулевская долина" Александр Сергиенко и руководитель учебного центра инжиниринговой группы TUNA Любовь Эсенцева.

На этой площадке АНО "ЦОПП Высокотех" под руководством Алексея Евтюхина планирует организовать лабораторию, в которой производители беспилотных систем совместно с отраслевыми и технологическими экспертами смогут отрабатывать практические сценарии применения беспилотных роботизированных комплексов и воздушных судов.

Работа лаборатории будет включать разработку специализированного программного обеспечения с применением искусственного интеллекта, а также использование технологий информационного моделирования для создания цифровых двойников зданий, сооружений и инфраструктурных объектов.

Сочетание БАС, лидарного и тепловизионного оборудования, искусственного интеллекта и ТИМ позволит работать с полным жизненным циклом объектов: проводить первичное обследование, формировать цифровую модель, фиксировать изменения при повторном сканировании и моделировать развитие потенциальных аварийных или эксплуатационных ситуаций.

Результативные сценарии и практики планируется преобразовывать в образовательные модули и тиражировать в регионах.

К работе лаборатории предполагается привлекать школьников и студентов. Молодые специалисты смогут участвовать в решении практических задач предприятий и организаций, получать востребованные отраслью компетенции и формировать собственные технологические команды.

Именно эту модель Алексей Евтюхин планирует представить в рамках конкурсного проекта и, в случае прохождения следующего этапа, на очном финале "Лидеров строительной отрасли".

Комментируя выход в полуфинал, Алексей Евтюхин подчеркнул: "Любые, даже самые передовые технологии — это в первую очередь люди, которые с ними работают. Когда мы совместно с Минстроем провели мониторинг внедрения БАС, ИИ и ТИМ в регионах, картина стала очевидной: если у руководителя нет компетенций, он никогда не интегрирует эти инструменты в работу своей команды — просто не поймет, с какой стороны подойти. Образовательный разрыв колоссальный. Повышение квалификации буксует не потому, что нет денег или желания, а потому, что нет ответа на базовый вопрос — для чего? Нет понимания конечного результата. Именно эту проблему мы и закрываем нашей комплексной образовательной программой, создавая тот самый образ будущего и давая прикладные инструменты".

Следующий этап конкурса

С 22 июня по 15 июля 2026 года полуфиналисты проходят третий дистанционный этап. Программой предусмотрены стратегические сессии, мастер-классы, экспертные встречи, образовательные мероприятия и практические занятия с представителями строительной отрасли, органов власти и экспертами по цифровой трансформации.

Участники также разрабатывают проекты по семи направлениям развития строительной отрасли, включая цифровую трансформацию, ЖКХ, инфраструктуру, территориальное развитие, инвестиционные решения и управление кадрами.

По результатам дистанционного этапа будут определены 200 финалистов. Очный финал VI Всероссийского конкурса управленцев "Лидеры строительной отрасли" состоится с 13 по 16 августа 2026 года в Саратове и будет приурочен к 70-летию Дня строителя.

Алексей Владимирович Евтюхин — заместитель директора по работе с государственными организациями и органами власти АНО "Центр опережающей профессиональной подготовки в сфере высоких технологий", международный эксперт WorldSkills International, главный эксперт компетенции "Сантехника и отопление" WorldSkills Russia в 2012–2022 годах, основатель НАМИС, оператор БПЛА и аналитик данных.
В рамках чемпионатного движения координировал блок "Строительство и строительные технологии" WorldSkills Russia, участвовал в организации отборочных соревнований национальных чемпионатов и мировых первенств WorldSkills в Абу-Даби в 2017 году и Казани в 2019 году. Подготовил четырех призеров международных чемпионатов профессионального мастерства в возрасте от 18 до 22 лет.
Участвовал в разработке федеральных государственных образовательных стандартов и профессиональных стандартов совместно с советами по профессиональным квалификациям в ЖКХ и строительстве. Является членом комитета Национального объединения изыскателей и проектировщиков по эксплуатации зданий и сооружений. Профессиональная деятельность Алексея Евтюхина отмечена благодарственными письмами Президента Российской Федерации, Мэра Москвы и Кабинета Министров Республики Татарстан, а также знаком губернатора "240 лет Рязанской губернии".
Всероссийский конкурс управленцев "Лидеры строительной отрасли" проводится с 2021 года Всероссийским центром национальной строительной политики при поддержке Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации. Конкурс направлен на выявление и развитие управленческих кадров, формирование отраслевого кадрового резерва и поддержку проектов, способных получить практическое применение в строительстве и ЖКХ.

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Последние комментарии

Анатолий Илларионов 02 июля 2026 15:37 От пятиэтажек до высоток: показываем, что построят вместо двухэтажек на Кирова

Сейчас район утопает в зелени, а будут каменные джунгли. Кроме этого, не будет возможности расширить пр. Кирова. А Ботагоз Кинжалиновой нужно встретиться с краеведами...

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Не надо никуда заворачивать. Строительство Театральной было ошибкой. Нужно было строить станцию на ЖД вокзале и тоннель рыть оттуда до ст.метро Московская. Те же 2200 метро +/- что вырыли до Театральной. Соответственно те же деньги. Только перспективы разные. Станция на ЖД и тоннель до Московской дали бы начало второй ветке, а Московская была бы пересадочной, как она в принципе уже и построена. А потом от ЖД в сторону Речного вокзала вдоль Самарки - замена старых рельс, которые прям сейчас там лежат, аж до Речного порта и запуск метровагонов наземным образом до 6 причала. «Нырнуть под землю можно ненамного под Хлебной площадью. Перспектива - вторая ветка, связывание метрополитена с ЖД и Речным вокзалом, перспектива развития Стрелки после переноса Речного порта. А от 6 Причала в Куйбышевский район можно пустить трамвай с обособлением рельс Использовать старый мост на ул.Главная в качестве перехода через Самарку. По сути это третья ветка метрополитена, только наземная. Тянуть ее можно вплоть до Южного города через Волгарь. На старом мосту вполне умещаются парные рельсовые пути и по одной полосе для авто - я сам там видел. Доя строительства рельс от 6 причала ничего не мешает - старые расселенные двухэтажки без окон под снос и через территорию Стройдома. Саио здание оставить, а все убогие павильоны - под снос. А от метро Московской вторую ветку тянуть вдоль МШоссе до Икеи и Кошелева. Либо под пр.Карла Маркса в увязке строительства автодороги «магистраль Центральная», через Кошелев, Икею и уходом в сторону Управы, Красной Глинки и аэропорта наземным образом Вот такие мысли, если подходить с перспективой развития.

Виктор Моров 14 мая 2026 13:03 Самарское метро предложили вывести из-под земли и дотянуть до Уральской

Зачем метро до Уральской? там рельсы есть электрички хватит, нужно с Театральной завернуть на ЖД Вокзал, а оттуда уходить в Южный город, там с рельсовым транспортом беда.

Афип Анапский 04 апреля 2026 10:32 Около Южного моста построят микрорайон на 40 тысяч человек: карта

Там сероводородом с КНПЗ, с толевого волокуша, с гокса на шоссейной канализацией --- вонища, плюс 24/7 загруженное шоссе с вонючим, неконтролируемыми развалюхами выбросы СО с машин....вонища , при бездействии департамента экологии и гаи

Афип Анапский 04 апреля 2026 10:29 Около Южного моста построят микрорайон на 40 тысяч человек: карта

Там сероводородом воняет у амбара с КНПЗ и с Лопатинской станции, а также с ГОКС-хранилища на шоссейной...а когда северный ветер _' дышите глубже с толевого завода тошнотворной химозой.... Вонь там!! Администрация региона НИЧЕГО НЕ ДЕЛАЕТ ПО ЭКОЛОГИИ, СЕРОВОДОРОДОМ ТРАВЯТ, ПЕРВОЕ МЕСТО ПО ЭТОМУ ПО РОССИИ ЗАНЯЛИ ЗА 2025 ГОД ЛИДЕРЫ РОССИИ ПО ВЫБРОСАМ...говорит о чем то, в первую очередь о работе заботе администрации о гражданах...

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