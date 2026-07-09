Глава СК России Александр Бастрыкин поручил доложить о расследовании смерти жительницы Самарской области

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Руководитель самарского следственного управления Павел Олейник должен представить доклад о предварительных результатах, принятых мерах и позиции по доводам из публикации, сообщили в приемной председателя СК России.