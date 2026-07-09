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Происшествия

Глава СК России Александр Бастрыкин поручил доложить о расследовании смерти жительницы Самарской области

САМАРА. 9 ИЮЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Руководитель самарского следственного управления Павел Олейник должен представить доклад о предварительных результатах, принятых мерах и позиции по доводам из публикации, сообщили в приемной председателя СК России.

Тело женщины нашли в 2019 г. в утонувшем автомобиле на дне озера. Дочь погибшей настаивает на повторной экспертизе, полагая, что смерть могла быть криминальной.

Сейчас уголовное дело расследуется по статье 105 УК РФ (убийство). 

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