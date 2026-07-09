Глава СК России Александр Бастрыкин поручил доложить о расследовании смерти жительницы Самарской области

Руководитель самарского следственного управления Павел Олейник должен представить доклад о предварительных результатах, принятых мерах и позиции по доводам из публикации, сообщили в приемной председателя СК России.
Тело женщины нашли в 2019 г. в утонувшем автомобиле на дне озера. Дочь погибшей настаивает на повторной экспертизе, полагая, что смерть могла быть криминальной.
Сейчас уголовное дело расследуется по статье 105 УК РФ (убийство).
Последние комментарии
Один раз русский парень смачно отстрелил двух хренов которые к нему лезли в Краснодаре один из которых или может двое из нетитульной нации! Я в данном случае желаю здоровья парню и смертной казни шерстяным
По словам брата Ильи, дело не возбуждено и показания не отбирали у его брата.брат был в коме до 25.05, начал говорить 27.05. Сегодня 28.05...Брат Ильи видимо очень высокого мнения о способностях сотрудников полиции отбирать объяснения))))интересно так же откуда ему будет известно о возбуждении дела или его не возбуждении. Информацию больничка 100% передала в органы
Кошмар :-( В каком мире мы теперь живем... А наши правоохранители быстро реагируют только на определенный вид инцидентов. Здоровья мужчине и пусть справедливость восторжествует!
Писаки! Информацию проверять перед публикацией нужно, за такое вас привлечь к уголовке могут
... невероятно - ПАЦИЭНТКУ больницы (пришедшую искать врачебной ПОМОЩИ ) - осуждают ...