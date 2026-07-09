Самарские полицейские помогли экстренно доставить в больницу ребенка, которому стало плохо на даче

В начале июля возле пос. Мехзавод в Красноглинском районе к сотрудникам ДПС обратилась встревоженная водитель одного из автомобилей, сообщает ГУ МВД по Самарской области. Женщина сообщила, что ее 7-летней дочери на даче стало плохо: девочка жаловалась на сильные боли в животе и теряла сознание.
Осознавая, что быстро добраться до больницы она не сможет, женщина обратилась за помощью к полицейским.
Офицеры незамедлительно отреагировали на просьбу о помощи: пересадили маму с ребенком в патрульный автомобиль, уведомили дежурную часть о смене маршрута и, включив проблесковые маячки и специальный звуковой сигнал, направились к ближайшему медицинскому учреждению. Полицейский на руках отнес девочку в приемный покой и передал медикам. После того как врачи подтвердили, что жизни юной пациентки ничего не угрожает и помощь полицейских больше не требуется, сотрудники Госавтоинспекции вернулись к исполнению своих служебных обязанностей.
Жительница Самарской области выразила искреннюю благодарность сотрудникам полиции: "Это люди с большой буквы, у них огромное сердце. Мы от своей семьи очень благодарим ребят. Спасибо Вам".
Последние комментарии
Один раз русский парень смачно отстрелил двух хренов которые к нему лезли в Краснодаре один из которых или может двое из нетитульной нации! Я в данном случае желаю здоровья парню и смертной казни шерстяным
По словам брата Ильи, дело не возбуждено и показания не отбирали у его брата.брат был в коме до 25.05, начал говорить 27.05. Сегодня 28.05...Брат Ильи видимо очень высокого мнения о способностях сотрудников полиции отбирать объяснения))))интересно так же откуда ему будет известно о возбуждении дела или его не возбуждении. Информацию больничка 100% передала в органы
Кошмар :-( В каком мире мы теперь живем... А наши правоохранители быстро реагируют только на определенный вид инцидентов. Здоровья мужчине и пусть справедливость восторжествует!
Писаки! Информацию проверять перед публикацией нужно, за такое вас привлечь к уголовке могут
... невероятно - ПАЦИЭНТКУ больницы (пришедшую искать врачебной ПОМОЩИ ) - осуждают ...