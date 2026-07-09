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Происшествия

Самарские полицейские помогли экстренно доставить в больницу ребенка, которому стало плохо на даче

САМАРА. 9 ИЮЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В начале июля возле пос. Мехзавод в Красноглинском районе к сотрудникам ДПС обратилась встревоженная водитель одного из автомобилей, сообщает ГУ МВД по Самарской области. Женщина сообщила, что ее 7-летней дочери на даче стало плохо: девочка жаловалась на сильные боли в животе и теряла сознание.

Осознавая, что быстро добраться до больницы она не сможет, женщина обратилась за помощью к полицейским.

Офицеры незамедлительно отреагировали на просьбу о помощи: пересадили маму с ребенком в патрульный автомобиль, уведомили дежурную часть о смене маршрута и, включив проблесковые маячки и специальный звуковой сигнал, направились к ближайшему медицинскому учреждению. Полицейский на руках отнес девочку в приемный покой и передал медикам. После того как врачи подтвердили, что жизни юной пациентки ничего не угрожает и помощь полицейских больше не требуется, сотрудники Госавтоинспекции вернулись к исполнению своих служебных обязанностей.

Жительница Самарской области выразила искреннюю благодарность сотрудникам полиции: "Это люди с большой буквы, у них огромное сердце. Мы от своей семьи очень благодарим ребят. Спасибо Вам".

Гид потребителя

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