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Происшествия

Из реки в Красноглинском районе Самары вновь достали утонувшего

САМАРА. 7 ИЮЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В понедельник, 6 июня, в Красноглинском районе Самары из Волги спасатели извлекли тело, сообщает поисково-спасательная служба Самарской области.

Погибшим оказался 27-летний мужчина.

5 июля водолазы поисково-спасательного отряда специального назначения проводили поиски на р. Волге в Красноглинском районе около острова Птичий. Было обследовано около 1000 кв. метров дна.

В понедельник утром, 6 июля, поиски продолжились. В работах было задействовано водолазное судно с гидролокатором бокового обзора. После трех часов обследования дна утонувший был обнаружен на глубине 2 метров. Тело унесло течением на 200 м ниже указанного очевидцами места.

Погибший передан сотрудникам полиции. В поисковых работах были задействованы 4 водолаза и водолазный катер.

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