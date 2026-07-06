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Происшествия

Фирмы предполагаемого лидера группировки "Сиротинские" ликвидируют

САМАРА. 6 ИЮЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В процессе ликвидации находятся несколько фирм, где совладельцем выступает возможный основатель ОПГ "Сиротинские" Игорь Сиротенко. В частности, это — ООО "Сателлит" и ООО "Сотем". Информация отображена в Seldon.Basis.

Совладельцами "Сателлит", которое занимается арендой и управлением имуществом, также являются Екатерина Давидюк, Игорь Шинкаренко, Борух Биняминов. Ранее совладельцем также был Алексей Левушкин, но он вышел из бизнеса после начала проблем с законом у Сиротенко. При этом Леушкина приглашали на опрос правоохранители. Претензии также возникали к связанной с Леушкиным фирме.

С конца марта 2026 года ликвидируют и ООО "Сотем", которое занимается арендой и управлением имуществом. Совладельцами этой фирмы кроме Игоря Сиротенко являются Виталий Махно, Алена и Глеб Захарченко, Игорь Шинкаренко и другие.

В стадии ликвидации находится и ООО "Новая крепость", которое занималось управлением недвижимым имуществом. Сейчас совладельцем компании является Анна Маврина. Сиротенко вышел из состава учредителей в 2025 году.

Статус менялся и у еще одной, связанной с Игорем Сиротенко фирмы — ООО "ТКЗ Авто плюс". Но 29 июня статус организации "Принято решение о предстоящем исключении недействующего ЮЛ из ЕГРЮЛ" изменился на "Действующее".

Напомним, Игорь Сиротенко известен в криминальном мире как "Сирота". Он объявлен в розыск и заочно арестован. Один из адвокатов Сиротенко подавал в облсуд жалобу на обвинение "Сироты" по двум статьям Кодекса РСФСР — 77-й и 102-й. Речь в них идет о перестрелке на КПП-17 АвтоВАЗа в 1994 году. За эти события Сиротенко вменили в вину "бандитизм" и "умышленное убийство при отягчающих обстоятельствах". Адвокаты же пытались эти обвинения с Сиротенко снять, но безуспешно. Также "Сиротинских" подозревают в покушении на журналиста Эрнеста Старателева. На последнего напали в подъезде его дома. Согласно публикациям СМИ того времени, было предположение, что нападение может иметь политическую подоплеку. 23 июля 2024 г. сотрудники СУ СКР по Самарской области сообщили, что предъявлено обвинение еще семи участникам банды Игоря Сиротенко. Их подозревают в организации убийств и участии в банде. По информации Волга Ньюс, задержанные — О. В. Курдин, А. В. Махно, П. В. Алексеев, О. Е. Андриянов, Е. В. Морозов, А. В. Чигирев, В. С. Чичканов.

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