На детском празднике в Самарской области ребенок пострадал от азота

В Самарской области суд вынес приговор индивидуальному предпринимателю, признанному виновным в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, сообщили в СУ СК по самарской области.

Речь идет о проведении детского развлекательного мероприятия, в ходе которого пострадал ребенок.

Инцидент произошел 28 июня 2025 года. Предприниматель организовал на базе отдыха в Шигонском районе развлекательное мероприятие для детей, в программе которого использовалось химическое вещество — азот. При этом были грубо нарушены требования техники безопасности: мужчина оставил емкость с азотом на площадке, где находились дети.

Во время праздника 4‑летний мальчик пробегал рядом с емкостью, случайно задел ее ногой и опрокинул. В результате произошел разлив азота, из‑за чего ребенок получил телесные повреждения. Медики квалифицировали причиненный вред здоровью как средней тяжести.

По итогам рассмотрения дела суд назначил предпринимателю наказание в виде штрафа в размере 400 тыс. рублей, подлежащего уплате в доход государства. При этом еще на стадии следствия фигурант полностью возместил потерпевшим моральный вред, этот факт был учтен при вынесении приговора.