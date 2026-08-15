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В Самаре разыскивают 13-ленюю девочку

САМАРА. 15 АВГУСТА. ВОЛГА НЬЮС.
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В Самаре полицейскими разыскивается без вести пропавшая Лидия Кондрашенко Лидия, 2013 года рождения.

Фото: ГУ МВД по Самарской области

Девочка 12 августа около 14:00 вышла из квартиры дома на ул. Черемшанской в Кировском районе и перестала выходить на связь. В настоящее время ее местонахождение неизвестно.

На розыск несовершеннолетней ориентированы участковые уполномоченные полиции, сотрудники уголовного розыска, инспекторы по делам несовершеннолетних и госавтоинспекторы.

Ориентировка с ее приметами направлена в организации правоохранительной направленности и волонтерам.

Приметы разыскиваемой: на вид 13-15 лет, худощавого телосложения, волосы длинные, темного цвета.
Одет: джинсы темно-синего цвета, футболка светлого цвета, кроссовки белого цвета. При себе имела маленькую сумку.

Всем, кому что-либо известно о местонахождении несовершеннолетней, просьба сообщить по телефонам: 8 (846) 921-76-40 или 112, 102. Также информацию можете передать по телефону дежурного офицера пресс-службы ГУ МВД России по Самарской области: 89997010233

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