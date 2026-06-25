В Самаре на стройке погиб рабочий, упав с 17-го этажа

22 июня в строящейся высотке на ул. Луначарского в Самаре погиб 38-летний разнорабочий. Он упал в недостроенную вентиляционную шахту с 17 этажа, сообщает региональное управление Следственного комитета.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении строительных или иных работ, если это повлекло по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека).

"В рамках расследования уголовного дела выполняется комплекс следственных действий, направленных на установление обстоятельств произошедшего и конкретных лиц, ответственных за соблюдение правил охраны труда и техники безопасности на объекте", - указывается в сообщении СК.