Два ребенка утонули в реке Сургут

В Самарской области в субботу, 20 июня, на реке Сургут в Сергиевском районе во время купания утонули двое детей 9 и 11 лет, сообщает региональное управление следственного комитета.

В этот же день в Красноярском районе извлекли из реки Сок тело 13-летней девочки, утонувшей 18 июня.

Следователями СК по этим происшествия организованы доследственные проверки.

"Следственное управление напоминает, что взрослым необходимо уделять особое внимание обучению детей навыкам безопасного поведения на воде! Отдыхая вблизи водоемов, выбирайте для купания безопасные и специально оборудованные места; не оставляйте детей без присмотра у воды и, тем более, в воде. Безопасность ваших детей — в ваших руках!" - отмечают в ведомстве.