В Самарской области вновь объявлена ракетная опасность

Во вторник, 23 июня в 11:07 в Самарской области объявлена ракетная опасность. Сообщение появилось в канале губернатора Вячеслава Федорищева в Мах.

"Укройтесь в помещениях без окон со сплошными стенами. Не подходите к окнам. Если Вы находитесь на улице или в транспорте, направляйтесь в ближайшее укрытие или иное безопасное место. Тел. 112", - указывается в сообщении.

Накануне в регионе также объявлялась ракетная опасность, однако ракеты ВСУ ударили по Воронежу и подмосковной Дубне.