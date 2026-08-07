Вячеслав Федорищев вручил госнаграды строителям региона

Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев отметил ряд лучших строителей государственными и региональными наградами. Церемония вручения состоялась в преддверии профессионального праздника в пятницу, 7 августа.

"Для меня большая честь - сегодня от имени правительства региона поздравить вас - людей, которые отдали очень много своего внимания, сил, опыта, знаний для того, чтобы строительный комплекс Самарской области - важнейшее направление - развивался", - обратился руководитель региона к участникам церемонии награждения.

Сегодня перед отраслью стоят масштабные задачи, поставленные президентом России Владимиром Путиным. Успешное их решение зависит от профессионализма, компетентности и преданности своему делу каждого представителя отрасли: архитекторов и проектировщиков, инженеров и строителей, производителей стройматериалов, руководителей компаний и предприятий, молодых специалистов.

В этом году исполняется 70 лет со дня учреждения Дня строителя. Руководитель области отметил, что за этой юбилейной датой стоит труд большого количества поколений строителей, династий, благодаря которым росли города, создавались предприятия, строились жилые кварталы, школы, детские сады, больницы, объекты спорта и культуры.

"Все это стало прочной основой развития нашего региона. Строительная отрасль сейчас в полной мере отвечает тому высокому стандарту, который был заложен еще в Куйбышеве, традициям, когда строились Автоград, Новокуйбышевск и развивались города нашего замечательного региона", - добавил губернатор.

Строительная отрасль региона продолжает развиваться и наращивать темпы. По итогам первого полугодия Самарская область входит в число лидеров страны по эффективности жилищного строительства, занимая 8-е место из 85 регионов. По оперативным данным, с начала года введено в эксплуатацию уже 900 тыс. кв. метров жилья - на 12% больше в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. В настоящее время в регионе одновременно работают 79 застройщиков, возводя 140 многоквартирных домов.

Семьи переезжают из аварийного жилья в долгожданные новые квартиры. Только в этом году такую возможность получат более 2,5 тысячи человек. Не остаются без внимания и дети-сироты. С начала года жилье получили уже 553 человека. Среди них - 20 участников специальной военной операции. До конца года новоселами станут почти тысяча детей-сирот.

Одновременно строятся объекты здравоохранения, образования, культуры и спорта. Новые детские сады возводятся в Куйбышевском районе Самары и в Тольятти. Строятся новые школы в Сызрани и Автограде. Среди объектов культуры - театр "Грань" в Новокуйбышевске, детская школа искусств в селе Большая Черниговка, Дом культуры в селе Усолье, а также музейно-выставочный центр "Самара Космическая" с планетарием. Продолжается строительство смотровой башни на горе Светелка, которая станет новой точкой притяжения для жителей и гостей региона.

Также ведется строительство четырех физкультурно-оздоровительных комплексов: в Тольятти на улице Гидротехнической, физкультурно-оздоровительного комплекса с бассейном в селе Красный Яр, спортивного комплекса "Олимп" в поселке Суходол Сергиевского района и баскетбольного комплекса в Самаре в границах улиц Ново-Вокзальной и Ставропольской.

Кроме того, продолжается возведение больниц в Кинеле. А в начале 2026 г. введена в эксплуатацию детская поликлиника на 500 посещений в смену на ул. Николая Панова в Самаре.

Продолжается строительство станции метро "Театральная" - одного из самых значимых инфраструктурных проектов региона.

Реализация этих проектов позволит существенно повысить качество и доступность социальной, транспортной и инженерной инфраструктуры, создать современные условия для получения образования, медицинской помощи, занятий спортом, культурного досуга и комфортного передвижения жителей. Это важный вклад в комплексное развитие территорий и повышение качества жизни населения региона.

Глава региона поблагодарил представителей строительной отрасли за профессиональное мастерство и трудолюбие, за поддержку участников специальной военной операции и их семей. Признательность он выразил и ветеранам, чей опыт и верность лучшим традициям служат примером для молодого поколения.

Среди награжденных - ветеран-строитель Владислав Качуровский. Когда-то он работал в Куйбышевгидрострое. Организация была создана для возведения Жигулевской гидроэлектростанции на Волге, затем она строила АВТОВАЗ и другие предприятия химической промышленности, а также весь город Тольятти.

Сегодня Владислав Адамович, находясь на заслуженном отдыхе, является активным общественным деятелем и благотворителем, поддерживает ветеранов - строителей и монтажников Автограда, ведет профориентационную работу со школьниками.

"В последние годы мы занимаемся патриотическим воспитанием молодежи. Будем и дальше работать с молодыми людьми и поддерживать ветеранов", - сказал он в благодарность за полученную награду.