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Владимир Путин присвоил 76-й дивизии ПВО звание гвардейской

САМАРА. 7 АВГУСТА. ВОЛГА НЬЮС.
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Накануне, 7 августа, губернатор Вячеслав Федорищев поздравил командование и личный состав самарской 76-й дивизии ПВО с присвоением звания гвардейской. Об этом глава региона сообщил в МАХ-канале.

"Благодарю Верховного Главнокомандующего Владимира Владимировича Путина за принятое решение. Гордимся!" - отметил Вячеслав Федорищев.

Почетное звание указом президента РФ присвоено за "массовый героизм и отвагу, стойкость и мужество, проявленные личным составом дивизии в боевых действиях по защите Отечества и государственных интересов в условиях вооруженных конфликтов".

76-я гвардейская дивизия противовоздушной обороны - воинское формирование в составе ВКС РФ. Бригада ведет свою историю от зенитного ракетного Самарского полка, сформированного в 1952 году. Штаб подразделения базируется в Самаре.

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