Владимир Путин присвоил 76-й дивизии ПВО звание гвардейской

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Накануне, 7 августа, губернатор Вячеслав Федорищев поздравил командование и личный состав самарской 76-й дивизии ПВО с присвоением звания гвардейской. Об этом глава региона сообщил в МАХ-канале.