Владимир Путин присвоил 76-й дивизии ПВО звание гвардейской

Накануне, 7 августа, губернатор Вячеслав Федорищев поздравил командование и личный состав самарской 76-й дивизии ПВО с присвоением звания гвардейской. Об этом глава региона сообщил в МАХ-канале.
"Благодарю Верховного Главнокомандующего Владимира Владимировича Путина за принятое решение. Гордимся!" - отметил Вячеслав Федорищев.
Почетное звание указом президента РФ присвоено за "массовый героизм и отвагу, стойкость и мужество, проявленные личным составом дивизии в боевых действиях по защите Отечества и государственных интересов в условиях вооруженных конфликтов".
76-я гвардейская дивизия противовоздушной обороны - воинское формирование в составе ВКС РФ. Бригада ведет свою историю от зенитного ракетного Самарского полка, сформированного в 1952 году. Штаб подразделения базируется в Самаре.