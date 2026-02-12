Всероссийские сборы Ассоциации ветеранов СВО открылись в Уфе

В четверг, 12 февраля, в Уфе открылись двухдневные Всероссийские сборы Ассоциации ветеранов СВО, которые собрали около 200 представителей региональных отделений, в том числе Самарской области.

В формате открытого диалога они определят план действий Ассоциации на 2026 год. В рамках сборов планируется обменяться опытом по оказанию помощи ветеранам в социализации и трудоустройстве, обсудить развитие инновационного и адаптивного спорта, организацию поисковых экспедиций на 2026 г., работу по увековечиванию памяти погибших в ходе СВО и поиску без вести пропавших бойцов.

Отдельное внимание будет уделено роли Ассоциации в противодействии терроризму и экстремизму, а также другим современным вызовам. Главным событием второго дня станет деловая игра, которую проведут эксперты Российской академии народной хозяйства и государственной службы при президенте РФ. В ходе игры будут сформированы и доработаны проекты Ассоциации для реализации на федеральном и региональном уровнях в 2026 году.

К ветеранам СВО обратился заместитель полномочного представителя президента РФ в ПФО, участник федеральной программы "Время героев" Александр Тихонов, который передал приветствие полномочного представителя президента РФ в ПФО Игоря Комарова: "В регионах Приволжского федерального округа функционируют отделения ассоциации, в которые вступило свыше 4800 человек. Вы и ваши соратники активно участвуете в деятельности ассоциации: создаете школьные музеи, посвященные героям, организуете поиск пропавших без вести, гуманитарные миссии в прифронтовых районах, формируете спортивные коллективы для ветеранов с инвалидностью, занимаетесь военно-патриотическим воспитанием молодежи. Президент России Владимир Путин неоднократно подчеркивал, что воспитание подрастающего поколения на принципах патриотизма, уважения к истории отечества и подвигам предков и современников является приоритетной государственной задачей".

Александр Тихонов выразил благодарность органам государственной власти и лично главе Республики Башкортостан Радию Хабирову за всестороннюю поддержку в организации этого значимого для Приволжского федерального округа мероприятия.

Самарскую область на Всероссийских сборах Ассоциации ветеранов СВО представляет советник главы Тольятти по вопросам поддержки участников СВО и их семей Денис Михайлин. "Текущий год неслучайно объявлен нашим президентом Годом единства народов России. Ответственность за судьбу страны как никогда объединяет всех нас сегодня. В зоне спецоперации единым фронтом воюют бойцы разных национальностей и взглядов, а наша общая задача в тылу - сплотить вернувшихся бойцов, помочь им реинтегрироваться в гражданское общество, чтобы сделать его еще сильнее. Для максимальной эффективности нам важно действовать слаженно - делиться опытом и быть встроенными в единую повестку. Для этого мы традиционно собираемся под эгидой федеральной Ассоциации", - рассказал Денис Михайлин.

Ассоциация ветеранов СВО играет важную роль в сохранении памяти о подвигах защитников отечества и воспитании патриотизма у подрастающего поколения. Итоги Всероссийских сборов в Уфе лягут в основу новых инициатив 2026 г., направленных на поддержку ветеранов СВО, на укрепление единства народов и государственного суверенитета.



