Армия Общество

Окружные военно-патриотические сборы "Гвардеец": самарские участники побывали в музее "Тарханы", деревянном планетарии и заняли третье место в соревнованиях по дартсу

ПЕНЗА. 18 АВГУСТА. ВОЛГА НЬЮС.
В Пензе продолжаются Юнармейские военно-патриотических сборы "Гвардеец", которые проходят под патронатом полномочного представителя президента Российской Федерации в Приволжском федеральном округе Игоря Комарова.

Фото: пресс-служба проекта "Гвардеец"

Ребята из Самарской области принимают активное участие во всех видах соревнований и демонстрируют хорошие результаты. Также большое внимание уделяется культурной и познавательной программе.

Одним из ярких событий сборов в Пензе стало посещение юнармейцами Государственного Лермонтовского музея-заповедника "Тарханы". Как признались экскурсанты, здесь все дышит историей, творчеством и уважением к гениальному поэту и блестящему офицеру Михаилу Юрьевичу Лермонтову.

Еще одним запоминающимся впечатлением стало посещение уникального объекта — единственного в мире деревянного планетария. Участники сборов ПФО "Гвардеец" побывали здесь на экскурсии и узнали о тайнах звезд, планет и космоса. Ребята ознакомились с интерактивными экспонатами, которые наглядно показывают, как работают многие законы физики. Гвардейцам показали рабочую модель маятника Фуко, Землю в разрезе, астролябию, минералы и звездный глобус.

Особенно юношей впечатлила выставка, посвященная 70-летию космодрома Байконур, и красочная полнокупольная программа, во время просмотра которой создается эффект реального пребывания в космосе.

Также в ходе сборов участники примерили на себя роли сотрудников силовых структур и специальных служб. В формате живого общения ребята узнали больше о профессиях, связанных с военной и государственной службой. Юноши не просто увидели образцы техники и оружия, но и получили практические навыки под руководством профессионалов.

Всю смену юнармейцы состязаются в 11 спортивных дисциплинах, укрепляя командный дух и физическую выносливость. Захватывающие игры по мини-футболу, волейболу, баскетболу и дартсу уже завершились. Среди результатов команды Самарской области в очередных соревнованиях — победа в волейболе и футболе. Ребята сыграли с командой Республики Беларусь со счетом 2:0 в волейболе, со счетом — 2:1 в футболе. В решающих соревнованиях самарские юнармейцы получили бронзу в соревнованиях по дартсу, уступив серебро Пермскому краю.

Отличились самарцы и в творческом конкурсе "Боевой листок", заняв 2 место. Ребята проявили художественные и литературные таланты. Гвардейцы рассказали о родном регионе, уделив особое внимание истории Самарской области и красоте Жигулевский гор, своих буднях на сборах и поделились спортивными достижениями.

С особой теплотой в душевной атмосфере прошел конкурс военно-патриотической песни "Мы славной Гвардии сыны", который объединил команды на одной сцене, раскрыл музыкальные таланты участников и стал началом крепкой дружбы между ребятами из разных уголков России и братской республики Беларусь.

Впереди у гвардейцев еще несколько увлекательных и важных дней сборов. Итоги будут подведены на официальной церемонии закрытия.

