В Тольяттинском госуниверситете состоялся выпуск офицеров-артиллеристов

В пятницу, 1 августа, в Тольяттинском государственном университете состоялся 12 торжественный выпуск курсантов Военного учебного центра (ВУЦ ТГУ). 26 офицеров-артиллеристов будут выполнять воинский долг в рядах Вооруженных сил РФ в нескольких военных округах России, а также в Генеральном штабе.
На площади перед главным корпусом университета к присутствующим обратился ректор ТГУ Михаил Криштал: "Товарищи офицеры, курсанты, преподаватели, сотрудники, гости нашего университета. Сегодня, наверное, одно из самых ярких событий вашей жизни. Вы получили свое первое офицерское звание, и вы получили диплом инженера. Я хочу подчеркнуть, что в наше непростое время вы остались верны своему выбору, это, безусловно, делает вам честь. Я вам желаю, прежде всего мудрости — в службе, в работе, во взаимоотношениях с вашими командирами, начальниками, сослуживцами и, конечно, подчиненными, потому что вы для них тоже должны стать наставниками. Я желаю вам здоровья, успехов, удачи. И всем нам желаю победы и мира".
ТГУ — единственный вуз в Самарской области и один из 28 в России, обучающий студентов в Военном учебном центре по программе подготовки офицеров для службы по контракту в Вооруженных силах РФ, а также единственный вуз в Тольятти, который готовит офицеров и сержантов запаса по установленным Министерством обороны РФ военно-учетным специальностям: "Боевое применение соединений, воинских частей и подразделений наземной артиллерии" или "Боевое применение воинских частей и подразделений самоходной артиллерии".
Во время торжественной церемонии лейтенанты получили дипломы о высшем образовании, нагрудные знаки об окончании Военного учебного центра и удостоверения личности офицера. Теперь выпускники ВУЦ ТГУ отправятся служить по распределению в четыре военных округа РФ, а также в воздушно-десантные войска и в Главное управление Генерального штаба. Первый контракт молодые люди заключили на три года.
"География распределения выпускников ВУЦ ТГУ говорит о том, что ваши навыки и полученные специальности востребованы от Калининграда до Владивостока на всей территории нашей страны, — сказал заместитель министра науки и высшего образования Самарской области Сергей Урюпин. — Мы гордимся Тольяттинским государственным университетом. Более половины сотрудников ВУЦ ТГУ — ветераны специальной военной операции, имеющие государственные награды".
Преподаватели крупнейшего в системе сухопутных войск России Военного учебного центра своим примером готовят офицерскую элиту России. На торжественной церемонии сразу две награды получил старший преподаватель ВУЦ ТГУ Виталий Романенко — медали "За боевые отличия" и "За храбрость" II степени.
Торжественная церемония завершилась артиллерийской песней в исполнении лейтенантов и офицерским вальсом. По традиции курсанты также подбросили монеты — на счастье, и чтобы военная карьера была блестящей.
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В Саратове всех желающих приглашают на курсы НВП от Рокот. Это действительно актуально. Посмотрел на канале в Телеграмм. Увидел много того, что раньше не знал или имел поверхностные знания. Стало интересно. Время и желание узнать что то новое и полезное есть. Перед курсами предлагают записаться в закрытом чате. Добро. Пишу свои данные. Ответ: в записи отказано, причина ограничение по возрасту.Мне 59 лет и мне отказали в курсах. Граждане, тогда кого и зачем вы готовите?
Молодец. Делом занимается.
А вот вопрос, эти пацаны - срочники?
Министерство Обороны вначале удосужтесь проезвести проверку и устранить давно пора все недостатки по подачи чистои воды питьевои,надоело травится ТЕХНИЧЕСКОИ ВОДОИ,так как необходимо построить новые насосные,а Жителям говорят что нет ДЕНЕГ у МИН ОБ и Администрации ВОЛЖСКОГО РАИОНА,Прокуратура не реагирует на жалобы Жителеи,Роспотребнадзор отказывается произвести проверку,так это ведомство МИН ОБ,Отопительный сезон не известно воооообще как ов будет,порывы по всему периметру городка,крыши кровли домов так и не отремонтировали вообще не в одном доме,и в домах аварииных в том числе.Напрашивается вопрос кому лапшу на уши вешают???????
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