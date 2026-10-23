Новая партия гуманитарного груза из Тольятти ушла на Запорожское направление

Из Тольятти ушел очередной гуманитарный конвой для бойцов на Запорожское направление. Организацией сбора и отправки занимался благотворительный фонд "Быть, а не казаться", а помогали им в этом жители Самарского региона и депутаты областного парламента.

Для ребят на передовой собрали всё самое необходимое: маскировочные сети, дизельные генераторы и отопители, средства связи, окопные свечи, теплую одежду, автомобильные шины, продукты и медикаменты от сезонных заболеваний. Весь этот груз занял целый пятиметровый прицеп, который тоже отправится защитникам.

Председатель Самарской губернской думы Екатерина Кузьмичева и депутат Алексей Юрьев лично приехали на точку отправки, чтобы передать бойцам коробки с медикаментами.

Как рассказала директор фонда "Быть, а не казаться" Елена Адиян, заявки с просьбами о дополнительном оборудовании от наших ребят "за ленточкой" поступают постоянно. Волонтеры стараются максимально быстро закупать всё необходимое. Гордость этого гуманитарного конвоя — автомобиль "Шевроле Нива".

"Ребята давно говорили, что им на передовой необходим автомобиль. И когда мы объявили сбор, самой первой откликнулась председатель Самарской губернской думы Екатерина Ивановна Кузьмичева, спасибо ей огромное! Она с первых дней рядом, помогает, поддерживает. Непосредственно с ее помощью, с ее участием, был приобретен автомобиль. Также мы благодарим депутата региональной Думы Алексея Анатольевича Степанова, который тоже участвовал в покупке автомобиля и также помогает с первых дней нашему благотворительному фонду. Большую активность проявляют жители региона, в каждую поездку у нас есть подарки от школ и детских садов Тольятти, от неравнодушных граждан. Спасибо всем! Вместе — мы реальная сила!" — поделилась Елена Адиян.

Машину купили в том числе на личные средства Екатерины Кузьмичевой. Председатель областного парламента перечислила на покупку денежное вознаграждение за Почетный знак губернатора Самарской области "За труд во благо земли Самарской".

"Все жители Самарской области, всей России активно поддерживают наших бойцов. Все верят, что наше дело правое, враг будет разбит, а Победа будет за нами! И я в это свято верю и всегда помогаю: участвую в формировании грузов, помогаю с отправкой. Эту большую работу ведут и депутаты нашей Думы. От всей души благодарю всех неравнодушных жителей региона, которые не теряют веры в наших ребят, в силу русского духа и делают все возможное, чтобы наши бойцы скорее вернулись домой живыми и здоровыми!" — подчеркнула Екатерина Кузьмичева.

Глава областного парламента особо отметила, что поддержка участников специальной военной операции и их близких — приоритет для всех органов власти. Законодательное собрание региона приняло уже более 30 законов в этой сфере, в том числе: о налоговых льготах, о бесплатном предоставлении земельных участков, о компенсации расходов на оплату коммунальных услуг, об оказании бесплатной юридической помощи и другие.

Депутаты самым активным образом участвуют в благотворительной и волонтерской деятельности, собирают и отправляют в зону СВО грузы с гуманитарной помощью, приобретают и передают автомобили, технику и оборудование. Только депутаты фракции "Единая Россия" VII созыва собрали и отправили гуманитарной помощи на 260 млн рублей. Екатерина Кузьмичева уверена, что эта большая и важная работа будет продолжена в VIII созыве.