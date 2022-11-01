"Было недопонимание": курсы начальной военной подготовки оставят в здании самарского ДОСААФ

В Самаре удалось разрешить проблему с курсами бесплатной для всех желающих начальной военной подготовки "Рокот". Ранее организаторы курсов жаловались, что есть недопонимание с представителями ДОСААФ.

"Со мной связались руководители самарских курсов "Рокота" Марьяна Кудряшова и Анастасия Андрейченко. Они сообщили, что руководство ДОСААФ по-прежнему занимает деструктивную позицию и всячески препятствует их работе. Каждый день занятий приходится выбивать буквально с боями. Один из двух кабинетов у "Рокота" уже отобрали, вчера — попытались переселить из второго в сырой необорудованный подвал", — писал 19 октября в телеграм-канале депутат Госдумы Александр Хинштейн.

После шумихи в СМИ "Рокот" оставили в кабинетах. А 1 ноября для беседы в ДОСААФ прибыли Александр Хинштейн и представители местных властей.

"Наши курсы проводятся по всей территории Российской Федерации. На данный момент охватывают 113 городов. Мы создали общий чат организаторов, куда подключены создатель этого движения, идейный человек, который объединил вокруг себя организаторов из всех городов. Мы обучаем людей оказанию первой доврачебной медицинской помощи, а также тактической медицине, правилам поведения в чрезвычайной ситуации в условиях города и в условиях СВО. У нас сейчас выпущено девять групп. Три из них — группы санитарные. Мы готовим санитаров как на фронт, так и в тыл. Это специальное обучение, которое ведет начальник военного госпиталя Белгорода — он сейчас находится здесь. У нас выпущено 350 человек. Мы проводим курс 14 дней — ежедневно, три с половиной часа — четыре люди занимаются, с семи до одиннадцати вечера. И есть одна дневная группа. Потом мы вывозим их на полевое занятие", — рассказала координатор начальной военной подготовки "Рокот Самара" Марьяна Кудряшова.

Председатель РО ДОСААФ Александр Чернышев пообещал ревизорам, что договор о безвозмездном пользовании с представителями "Рокота" продлят (а в сырой подвал переселять не будут). Кроме этого представители региональных властей обсудили с организаторами курсов НВП, какая еще помощь требуется. В частности, есть предложение использовать для занятий и аэропорт в Бобровке. Кроме того, предполагается, что будет оказана финансовая поддержка для закупки необходимого оборудования.

"На данный момент острота проблемы спала. Я рад, что нашли компромиссное решение, которое, в первую очередь устраивает курсы НВП "Рокот". Во-первых, продлевается срок договора безвозмездного пользования с ними. "Рокот" будет находиться в здании столько, сколько будет необходимо. Во-вторых, сейчас мы решили, что станет использоваться для занятий стрелковый тир, расположенный здесь же. В-третьих, мы договорились, что будет приобретено необходимое стрелковое оружие, в том числе охолощенные автоматы, для того, чтобы курсанты могли тренироваться, используя максимально схожее с боевым оружие. И, в-четвертых, мы договорились о том, что сейчас девушки создадут некоммерческую организацию и это позволит им получать субсидии и иные формы поддержки от регионального и других бюджетов", — прокомментировал Александр Хинштейн.

Ревизоры также высказали надежду, что недопонимания со стороны руководства ДОСААФ больше не будет.