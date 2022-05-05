16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Еще шестеро военнослужащих вернулись из плена в Самарскую область Военнослужащий из Самары попал в плен на Украине В Тольятти простились с рядовым Владимиром Писаревым Военнослужащие из Сызрани, попавшие в плен на Украине, вернулись на родину В Тольятти простились со старшим сержантом Георгием Мелик-Алавердяном

Армия Общество

Еще шестеро военнослужащих вернулись из плена в Самарскую область

САМАРА. 5 МАЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Авторы:
Читали: 543
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Шесть человек - военнослужащие Рощинского гарнизона - освобождены из украинского плена и уже прибыли в регион. Об этом сообщила уполномоченный по правам человека в Самарской области Ольга Гальцова в своем телеграмм-канале в четверг, 5 мая.

"Рада поделиться хорошими новостями, - пишет омбудсмен. - Это те солдаты, члены семей которых обращались к нам за помощью. По таким обращениям мы работаем совместно с уполномоченным по правам человека в РФ Татьяной Николаевной Москальковой, которая держит связь по данному вопросу с Минобороны России, с МИД России и с украинской стороной".

Ольга Гальцова заверила, что аппарат уполномоченного постоянно информирует родных и близких военнослужащих о проделанной работе и результатах с момента поступления обращений.

Напомним, в начале апреля в Россию вернулись четверо военнослужащих из Сызрани, находившиеся в плену на территории Украины.

А 28 апреля стало известно, что родственники военнослужащих из Самары, поселков Рощинский и Кряж обратились к уполномоченному по правам человека в Российской Федерации. Они сообщили, что их близкие не выходят на связь, и попросили оказать содействие в установлении местонахождения военнослужащих. На тот момент было известно, что один из самарцев находится в плену.

Гид потребителя

Последние комментарии

Владимир безфамильный 05 мая 2022 17:32 Еще шестеро военнослужащих вернулись из плена в Самарскую область

А вот вопрос, эти пацаны - срочники?

Анна Настоящая-Арутюнова 24 сентября 2017 19:27 Объекты Минобороны в регионе готовят к отопительному сезону с опережением графика

Министерство Обороны вначале удосужтесь проезвести проверку и устранить давно пора все недостатки по подачи чистои воды питьевои,надоело травится ТЕХНИЧЕСКОИ ВОДОИ,так как необходимо построить новые насосные,а Жителям говорят что нет ДЕНЕГ у МИН ОБ и Администрации ВОЛЖСКОГО РАИОНА,Прокуратура не реагирует на жалобы Жителеи,Роспотребнадзор отказывается произвести проверку,так это ведомство МИН ОБ,Отопительный сезон не известно воооообще как ов будет,порывы по всему периметру городка,крыши кровли домов так и не отремонтировали вообще не в одном доме,и в домах аварииных в том числе.Напрашивается вопрос кому лапшу на уши вешают???????

ВИКТОР САФИУЛОВ 26 октября 2015 14:01 В осенний призыв в армию уйдут более двух тысяч новобранцев

На комиссии Виталий выразил желание отдать долг Родине в войсках специального назначения или воздушно-десантных войсках. По решению призывной комиссии молодой человек пройдет службу в ВДВ.а попал в пехоту

Алексей Рогач 27 февраля 2014 05:35 Самарские военные подняты по тревоге

"Как сообщил Шойгу ria.ru, внезапная проверка боеготовности войск никак не связана с событиями на Украине, однако, по его словам, учения будут проводиться на границе РФ". случайное совпадение..

михаил вдовин 26 ноября 2013 15:20 В Самаре появится монумент, посвященный 70-летию Победы в Великой Отечественной войне

Вы лучше квартиры ветеранам отремонтируйте. Это и будет лучшим памятником.

Фото на сайте

Празднование Дня ВДВ в Самаре

Празднование Дня ВДВ в Самаре

В с. Красный Яр прошел областной "День призывника"

В с. Красный Яр прошел областной "День призывника"

Открылась самарская часть военно-технического форума "Армия-2017"

Открылась самарская часть военно-технического форума "Армия-2017"

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
25 26 27 28 29 30 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5