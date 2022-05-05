Еще шестеро военнослужащих вернулись из плена в Самарскую область

Шесть человек - военнослужащие Рощинского гарнизона - освобождены из украинского плена и уже прибыли в регион. Об этом сообщила уполномоченный по правам человека в Самарской области Ольга Гальцова в своем телеграмм-канале в четверг, 5 мая.

"Рада поделиться хорошими новостями, - пишет омбудсмен. - Это те солдаты, члены семей которых обращались к нам за помощью. По таким обращениям мы работаем совместно с уполномоченным по правам человека в РФ Татьяной Николаевной Москальковой, которая держит связь по данному вопросу с Минобороны России, с МИД России и с украинской стороной".

Ольга Гальцова заверила, что аппарат уполномоченного постоянно информирует родных и близких военнослужащих о проделанной работе и результатах с момента поступления обращений.

Напомним, в начале апреля в Россию вернулись четверо военнослужащих из Сызрани, находившиеся в плену на территории Украины.

А 28 апреля стало известно, что родственники военнослужащих из Самары, поселков Рощинский и Кряж обратились к уполномоченному по правам человека в Российской Федерации. Они сообщили, что их близкие не выходят на связь, и попросили оказать содействие в установлении местонахождения военнослужащих. На тот момент было известно, что один из самарцев находится в плену.