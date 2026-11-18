Во вторник, 17 ноября, в очередном матче Fonbet чемпионата КХЛ "Лада" уступил "Металлургу", сообщает пресс-служба клуба. Встреча команд прошла в Тольятти.

Уже в первом периоде уральцы забросили в ворота "Лады" три безответные шайбы, создав себе хороший задел для победы.

В оставшееся время гости довели матч до победы со счетом 7:2. У "Лады" шайбами отметились Николай Макаров и Андрей Алтыбармакян.