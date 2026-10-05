Павел Зубов покинул пост главного тренера "Лады"

Павел Зубов покинул пост главного тренера ХК "Лада", сообщает пресс-служба клуба.
Под руководством Павла Зубова команда провела 12 матчей, в которых одержала одну победу и набрала пять очков.
Исполнять обязанности главного тренера на ближайших играх будет Игорь Горбенко.
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