Состав ХК "ЦСК ВВС" пополнил голкипер Илья Горбунов

Состав ХК "ЦСК ВВС" пополнил 25-летний голкипер Илья Горбунов, сообщает пресс-служба "летчиков".
Илья является воспитанником челябинской хоккейной школы. В прошлом сезоне выступал за курганское "Зауралье", в составе которого провёл 15 матчей при коэффициенте надёжности 2,79, отразив 89,1% бросков.
В сезоне 2021/22 Горбунов уже защищал цвета ЦСК ВВС. Сезон 2025/26 голкипер завершил в составе хоккейного клуба "Шахтер", выступающего в белорусской Экстралиге.
Контракт с игроком подписан до конца сезона 2026/2027. В самарской команде он будет выступать под 73 номером.
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