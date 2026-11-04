Состав ХК "ЦСК ВВС" пополнил голкипер Илья Горбунов

Состав ХК "ЦСК ВВС" пополнил 25-летний голкипер Илья Горбунов, сообщает пресс-служба "летчиков".

Илья является воспитанником челябинской хоккейной школы. В прошлом сезоне выступал за курганское "Зауралье", в составе которого провёл 15 матчей при коэффициенте надёжности 2,79, отразив 89,1% бросков.

В сезоне 2021/22 Горбунов уже защищал цвета ЦСК ВВС. Сезон 2025/26 голкипер завершил в составе хоккейного клуба "Шахтер", выступающего в белорусской Экстралиге.

Контракт с игроком подписан до конца сезона 2026/2027. В самарской команде он будет выступать под 73 номером.