16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Состав ХК "ЦСК ВВС" пополнил голкипер Илья Горбунов "Лада" победила "Локомотив" — 1:0 Игорь Горбенко назначен главным тренером ХК "Лада" Вячеслав Основин продолжит выступление в ХК "Лада" Нападающий Остап Сафин покидает "Ладу"

Хоккей Спорт

Состав ХК "ЦСК ВВС" пополнил голкипер Илья Горбунов

САМАРА. 4 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 42
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Состав ХК "ЦСК ВВС" пополнил 25-летний голкипер Илья Горбунов, сообщает пресс-служба "летчиков".

Фото: ХК ЦСК ВВС пресс-служба

Илья является воспитанником челябинской хоккейной школы. В прошлом сезоне выступал за курганское "Зауралье", в составе которого провёл 15 матчей при коэффициенте надёжности 2,79, отразив 89,1% бросков.

В сезоне 2021/22 Горбунов уже защищал цвета ЦСК ВВС. Сезон 2025/26 голкипер завершил в составе хоккейного клуба "Шахтер", выступающего в белорусской Экстралиге.

Контракт с игроком подписан до конца сезона 2026/2027. В самарской команде он будет выступать под 73 номером.

Гид потребителя

Последние комментарии

Oleg Skornyakov 01 марта 2018 02:52 С хоккеистами ЦСК ВВС рассчитались по зарплате за ноябрь и декабрь прошлого года

Когда же нам, обычным работягам, выплатят долги? Мне уже 9 лет не могут выплатить долг, и всем пофиг. Нам что, всем в футболисты переквалифицироваться?А кто работать будет?

Ignat Vdulin 09 августа 2015 23:14 В новом сезоне ЦСК ВВС будет играть в МХЛ

интересно

михаил вдовин 14 апреля 2015 15:33 В Самаре стартуют всероссийские соревнования по хоккею Кубок Владислава Третьяка

Замечательное дело, одно из немногих, что удалось на все 100!

Иванов Александр 21 ноября 2014 20:03 В ХК ЦСК ВВС вернулся защитник Дмитрий Хамко

Дворовые собираются из ненужных игроков?

Иванов Александр 06 октября 2014 06:17 ЦСК ВВС выиграл у "Мордовии" со счетом 6:3

Ну всё! Дядя Коля теперь и хоккей развалит вслед за футболом и баскетболом!

Фото на сайте

ХК "Лада" проиграл "Трактору" первый матч сезона - 0:2

ХК "Лада" проиграл "Трактору" первый матч сезона - 0:2

ХК ЦСК ВВС вылетел из плей-офф, уступив дома "Славутичу" — 1:3

ХК ЦСК ВВС вылетел из плей-офф, уступив дома "Славутичу" — 1:3

ХК "Лада" победил "Авангард" - 3:1

ХК "Лада" победил "Авангард" - 3:1

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 1 2 3 4 5 6