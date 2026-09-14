"Лада" победила минское "Динамо" - 4:2

"Лада" продолжала домашнюю серию матчем с минским "Динамо".
В первом периоде счет не был открыт, а на 27-й минуте сработало большинство волжан. Хорошую комбинацию завершил броском сходу Райли Савчук, открывший счет в матче. Минимальное преимущество хозяев сохранялось до середины третьего периода, когда Никита Сетдиков подкорректировал траекторию полета шайбы после броска партнера в большинстве.
"Динамо" за пять с лишним минут до окончания третьего периода начало пробовать переломить ход матча, заменяя голкипера полевым игроком, что позволило им сократить отставание в счете. Сначала Савчук отправил шайбу в пустые ворота гостей. Затем Сергей Кузнецов в большинстве "распечатал" ворота "Лады".
Следом гости забили еще раз, но на сей раз — в свои ворота: после передачи из-за ворот тольяттинцев шайба пролетела через всю площадку и оказалась в сетке ворот минчан. Гости продолжили свои атаки, и на 59-й минуте забили еще раз: Сэм Энас установил окончательный счет. 4:2, первая победа "Лады".
Последние комментарии
Когда же нам, обычным работягам, выплатят долги? Мне уже 9 лет не могут выплатить долг, и всем пофиг. Нам что, всем в футболисты переквалифицироваться?А кто работать будет?
интересно
Замечательное дело, одно из немногих, что удалось на все 100!
Дворовые собираются из ненужных игроков?
Ну всё! Дядя Коля теперь и хоккей развалит вслед за футболом и баскетболом!