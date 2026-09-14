"Лада" победила минское "Динамо" - 4:2

"Лада" продолжала домашнюю серию матчем с минским "Динамо".

В первом периоде счет не был открыт, а на 27-й минуте сработало большинство волжан. Хорошую комбинацию завершил броском сходу Райли Савчук, открывший счет в матче. Минимальное преимущество хозяев сохранялось до середины третьего периода, когда Никита Сетдиков подкорректировал траекторию полета шайбы после броска партнера в большинстве.

"Динамо" за пять с лишним минут до окончания третьего периода начало пробовать переломить ход матча, заменяя голкипера полевым игроком, что позволило им сократить отставание в счете. Сначала Савчук отправил шайбу в пустые ворота гостей. Затем Сергей Кузнецов в большинстве "распечатал" ворота "Лады".

Следом гости забили еще раз, но на сей раз — в свои ворота: после передачи из-за ворот тольяттинцев шайба пролетела через всю площадку и оказалась в сетке ворот минчан. Гости продолжили свои атаки, и на 59-й минуте забили еще раз: Сэм Энас установил окончательный счет. 4:2, первая победа "Лады".