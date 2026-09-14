"Прямая линия" губернатора Самарской области состоится 15 сентября

"Прямая линия" губернатора Самарской области Вячеслава Федорищева состоится 15 сентября. Глава региона выйдет в эфир из студии флагмана главного медиахолдинга России - ГТРК "Самара".
Обращения можно направить по телефону 8 (846) 926-11-22.
Начало прямого эфира в 18:30.
Трансляция:
- телеканалы "Россия 24", "Самара 24", "Самара 450", "Тольятти 24";
- радиостанции "Радио России", "Самара 450";
- интернет-вещание на официальных ресурсах правительства Самарской области, в соцсетях ГТРК "Самара", "Самара 450", "Самара-ГИС".
Последние комментарии
мажоров на самообеспечение. они так и будут глумиться, о чем он с ними может говорить, у него зп как у них чаевые в рестике.
Альтернативы метрополитену нет. Не придумали пока 🤷🏻♂️
А напомните пожалуйста, кто же его помпезно принимал на связи с президентом🤣
Ещё горячая точка это ЖК Фаворит, школа 124 которая в 50 метрах к данному ЖК не относится по решению бывшего мэра. Помимо этого Рядом с ЖК есть большая территория где необходимо сделать сквер,инициативной группой дома был разработан макет сквера, но наши попытки пройти на инициативу в администрации промышленного района уперлись в ограничения и непонимание со стороны людей принимающих решение.
Ничего не меняется,нет штаты сокращать ,а он чиновников по новой,плодит