Инвестиции в людей: Вячеслав Федорищев обсудил формирование областного бюджета на 2027 год

Губернатор Вячеслав Федорищев обсудил формирование и приоритетные расходы регионального бюджета на 2027 год с членами правительства Самарской области и депутатами Самарской губернской думы.

"Бюджет Самарской области стабилен и сбалансирован. Это обеспечивается за счет мобилизации доходов и жесткой приоритизации расходов. Мы обеспечиваем финансирование нацпроектов и все наши социальные обязательства, в том числе перед участниками специальной военной операции, семьями с детьми и другими категориями граждан", — отметил глава региона во время встречи.

В работу над бюджетом включились депутаты Самарской губернской думы. Член комитета по бюджету, финансам, налогам, экономической и инвестиционной политике Александр Живайкин выступил с рядом предложений. Большая их часть — на основе инициатив жителей.

В числе ключевых инициатив депутата — комплексный капитальный ремонт школ с приоритетом для сельских образовательных учреждений и малых городов. Речь идет не о косметическом обновлении, а о полноценном ремонте кровель, фасадов, инженерных систем, спортивных залов и столовых.

Отдельное предложение касалось ремонта подъездных путей к промышленным предприятиям. По словам Александра Живайкина, сейчас качественные дороги заканчиваются на трассе, но стоит свернуть к заводу, начинаются ямы. Программа "Дороги к производству" призвана снизить логистические издержки и повысить инвестиционную привлекательность площадок. Также депутат предложил провести аудит транспортного сообщения между населенными пунктами, выявить "белые пятна" на маршрутной сети и запустить новые социально значимые направления.

"Все эти предложения — конкретные запросы людей. Это инвестиции в людей, в экономику, в будущее региона", — подчеркнул Александр Живайкин.

Напомним, что от жителей Самарской области в Народную программу поступило более 74 000 инициатив. Людей волнуют вопросы безопасности, качества жилищно-коммунальных услуг, благоустройства общественных пространств, ремонта дорог, развития транспорта, доступности медицины и образования, создания современных рабочих мест, развития промышленность, привлечения кадров.

Губернатор ранее поручил всем руководителям органов исполнительной власти региона, главам муниципальных образований внимательно отнестись к каждому поступившему предложению. "Такой подход позволит нам учесть наиболее важные потребности жителей региона, определить точки роста и развития", — уверен Вячеслав Федорищев.