Вячеслав Федорищев дал поручения по работе с ИИ для повышения качества медицинских услуг

В среду, 26 августа, губернатор Вячеслав Федорищев провел стратегическую сессию, посвященную применению технологий искусственного интеллекта (ИИ) в здравоохранении, "ИИ в медицине: три уровня зрелости — от пилота до повседневности".

Участие в сессии приняли председатель Самарской губернской думы Геннадий Котельников, депутат СГД Александр Живайкин, ректор Самарского государственного медицинского университета Александр Колсанов, сотрудники подразделений вуза и студенты, министр здравоохранения Самарской области Андрей Орлов, представители министерств цифрового развития, науки и высшего образования, председатель Самарской областной организации профсоюза работников здравоохранения РФ Татьяна Сивохина, руководители учреждений здравоохранения.

Открывая обсуждение повестки, Вячеслав Федорищев напомнил, что обозначенная тематика затрагивалась на недавней встрече с министром здравоохранения РФ Михаилом Мурашко.

Губернатор подчеркнул важность применения новых технологий для развития отрасли: "В системе здравоохранения в целом есть много задач. Если мы не будем внедрять новые технологии, значит будем их решать так же, как раньше — долго, не в полном объеме, а самое главное — не соответствуя тому уровню, на котором они решаются в федеральном Правительстве. Национальные проекты, которые реализуются Правительством по поручению Президента, дают возможность регионам, активным командам получать для своих жителей новые технологии".

Глава региона привел в пример данные статистики: "С 2025 года наши алгоритмы искусственного интеллекта обработали более 180 тысяч исследований. Из них свыше 63 тысяч помогли выявить патологии. Четверть миллиона диагнозов с 2022 года в Самаре были подтверждены или уточнены нейросетью. За этим стоит огромное количество спасенных жизней".

По словам Вячеслава Федорищева, в части внедрения ИИ пока регион находится на уровне пилотирования, а нужно переходить на следующий.

"Нам нужно внедрять, — поставил глава региона задачу. — Необходимые условия для этого есть. За последние годы создан мощный инфраструктурный фундамент: 61 маммограф, 53 аппарата компьютерной томографии и 125 рентген-аппаратов, подключенных к единой сети через Центральный архив медицинских изображений. Грамотно выстроена архитектура, защищенные данные в изолированном контуре. С применением региональных разработок нам нужно выстроить на этом фундаменте полноценную автономную систему, которая позволит повысить качество и оперативность медицинских услуг".

Председатель Самарской губернской думы, академик РАН Геннадий Котельников поприветствовал участников сессии от имени депутатского корпуса и Совета ректоров.

Он отметил, что внедрение инновационных технологий в медицине начиналось в конкретных вузах, клиниках, больницах: "Если бы мы не создавали в стенах медицинских вузов интеллектуальную продукцию — авторские операции, новые диагностические методы и технологии, то отечественная медицина уже остановилась бы в своем развитии. А сегодня только сотрудники Самарского государственного медицинского университета получают 300 патентов в год. В СамГМУ были созданы Институт инновационного развития, Центр прорывных исследований, научно-производственный технопарк. Эти структуры вывели вуз на новый уровень в прикладных научных исследованиях, их внедрении в практику, применении цифровых технологий в медицине. Логичным продолжением стала организация Центра серийного производства в индустриальном парке "Преображенка". Большие успехи показывает и коллектив НИИ бионики и персонифицированной медицины СамГМУ".

Геннадий Котельников напомнил, что именно в самарском медицинском вузе были впервые в России разработаны раздвижные эндопротезы и впервые в мире разработан и установлен раздвижной эндопротез голеностопного сустава. Технологии ИИ, по его мнению, могут предсказывать развитие заболеваний и предлагать персональную стратегию сохранения здоровья пациента, но это не замена врачу, а только его помощник. "В центре принятия решений должен оставаться именно человек", — высказал свою точку зрения Геннадий Котельников.

Опыт внедрения ИИ в здравоохранение представил в своем докладе ректор Самарского государственного медицинского университета Александр Колсанов.

Применять алгоритмы ИИ, способные обрабатывать огромные массивы данных, возможно в нескольких направлениях: диагностика (распознавание паттернов на рентгеновских снимках, КТ и МРТ, в гистологических исследованиях, при анализе звуковых сигналов), поддержка врачебных решений (анализ клинической картины, прогноз осложнений, помощь в выборе оптимальной тактики лечения), автоматизация стандартизированных процессов, чтобы у врача высвободилось больше времени для работы с пациентами.

В Самарской области реализована система поддержки принятия врачебного решения с применением ИИ в рентгенологической практике. Почти 6500 врачей прошли специализированное обучение по использованию медицинских изделий с ИИ для анализа изображения.

Как подчеркнул Александр Колсанов, в ближайшей перспективе реализация системы помощи принятия врачебных решений в целях предупреждения развития сердечно-сосудистых заболеваний.

При этом вуз выступает не только как пользователь технологий, но и осуществляет сборку единой цифровой экосистемы ИИ-агентов с дообучением на собственных верифицированных медицинских массивных данных. Она охватывает образование (например, используется ИИ-агент, который обрабатывает запросы абитуриентов), науку (ИИ-агенты помогают в анализе научных трендов, обзоре литературы, построении карт цитирования, поиске скрытых связей между публикациями), практику (для Клиник СамГМУ разрабатывается персональный ИИ-агент пациента, аккумулирующий сведения о состоянии здоровья, назначениях — в целях информподдержки врача). Также ведутся разработки, повышающие эффективность цифровой операционной.

В 10 медучреждениях Самарской области апробирован разработанный в университете цифровой кольпоскоп с возможностью интеграции средств ИИ. Устройство помогает точно выявлять патологические изменения шейки матки на ранних стадиях, снижая риск субъективных ошибок. Модули ИИ используются для системы хирургической навигации "Автоплан", внедряются в направление телемедицины.

В рамках федерального государственного задания разрабатывается проект нейрозеркала — ИИ поможет анализировать поведение, речь, двигательную активность пациентов старше 60 лет для раннего выявления признаков когнитивных нарушений.

Ряд проектов, связанных с разработкой ИИ-агентов, ведется при участии молодых ученых и студентов. Правительством области поддержаны 19 проектов СамГМУ, 5 из них связаны с цифровизацией здравоохранения и использованием технологий ИИ. В рамках сессии несколько студентов СамГМУ представили подробнее свои проекты. Александра Чамчетен, студентка 5 курса СамГМУ, победитель во Всероссийском конкурсе "Студенческий стартап", рассказала о цифровой платформе мониторинга состояния организма и персональных рекомендаций. Студент 3 курса СамГМУ Михаил Гаспарян, финалист акселерационной программы МедАп ПРО, представил цифрового медицинского ассистента "ZINA".

"В университете сформирована уникальная инновационная инфраструктура, которая позволяет разрабатывать и выводить на рынок высокотехнологичные продукты, в том числе с использованием ИИ. Кроме того, благодаря созданным в университете возможностям и при поддержке правительства Самарской области молодые ученые и студенты вносят значимый вклад в развитие новейших технологий, создавая собственные разработки. Мы также планируем разрабатывать и выводить на рынок здравоохранения и образования специализированные ИИ-агенты и верифицированные обезличенные наборы данных как самостоятельные коммерческие продукты. Это позволит университету стать одним из лидеров в создании медицинских ИИ-технологий, обеспечивая технологическое превосходство Самарской области и вклад в развитие цифровой экономики страны", — сообщил Александр Колсанов.

В заключение он подчеркнул: при всех своих возможностях ИИ остается только помощником и инструментом врача, ученого, педагога.

По словам министра здравоохранения Самарской области Андрея Орлова, в сотрудничестве с СамГМУ разработки планируют внедрять в больницах региона, совершенствовать информационную систему здравоохранения области.

В ходе сессии Вячеслав Федорищев дал поручение профильным министерствам сформировать порядок этой работы: "Пропишите по каждой системе, которая была озвучена, по каждому направлению в протоколе буквально алгоритм: в течение какого срока вы готовитесь, с кем отрабатываете, когда мы получаем пилот".