Вячеслав Федорищев поздравил самарцев с Днем воздушного флота России

В воскресенье, 16 августа, губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев поздравил работников и ветеранов гражданской авиации с Днем воздушного флота России.

"Уважаемые работники и ветераны гражданской авиации!

Сегодня вы отмечаете свой профессиональный праздник — День воздушного флота России.

Гражданская авиация способствует эффективному решению широкого спектра жизненно важных задач в политической, военно-стратегической, экономической, социальной и многих других сферах. Поэтому руководство нашей страны уделяет большое внимание развитию отечественного авиастроения, реализации масштабных инфраструктурных проектов, повышению доступности авиаперевозок, качества обслуживания пассажиров.

Искренне благодарю за труд на благо жителей Самарской области и всей России инженеров и ученых, руководителей и работников авиапредприятий, сотрудников международного аэропорта "Курумоч", представителей малой и беспилотной авиации нашего региона, всех специалистов воздушного флота.

Дорогие друзья! Уверен, вы и в дальнейшем будете с честью решать поставленные перед вами задачи, поддерживать трудовые традиции ветеранов гражданской авиации, творчески развивать их наследие. Мы и в дальнейшем будем оказывать вам всю необходимую поддержку", — говорится в поздравительном адресе.