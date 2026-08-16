Вячеслав Федорищев поздравил самарцев с Днем воздушного флота России

В воскресенье, 16 августа, губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев поздравил работников и ветеранов гражданской авиации с Днем воздушного флота России.
"Уважаемые работники и ветераны гражданской авиации!
Сегодня вы отмечаете свой профессиональный праздник — День воздушного флота России.
Гражданская авиация способствует эффективному решению широкого спектра жизненно важных задач в политической, военно-стратегической, экономической, социальной и многих других сферах. Поэтому руководство нашей страны уделяет большое внимание развитию отечественного авиастроения, реализации масштабных инфраструктурных проектов, повышению доступности авиаперевозок, качества обслуживания пассажиров.
Искренне благодарю за труд на благо жителей Самарской области и всей России инженеров и ученых, руководителей и работников авиапредприятий, сотрудников международного аэропорта "Курумоч", представителей малой и беспилотной авиации нашего региона, всех специалистов воздушного флота.
Дорогие друзья! Уверен, вы и в дальнейшем будете с честью решать поставленные перед вами задачи, поддерживать трудовые традиции ветеранов гражданской авиации, творчески развивать их наследие. Мы и в дальнейшем будем оказывать вам всю необходимую поддержку", — говорится в поздравительном адресе.
Последние комментарии
мажоров на самообеспечение. они так и будут глумиться, о чем он с ними может говорить, у него зп как у них чаевые в рестике.
Альтернативы метрополитену нет. Не придумали пока 🤷🏻♂️
А напомните пожалуйста, кто же его помпезно принимал на связи с президентом🤣
Ещё горячая точка это ЖК Фаворит, школа 124 которая в 50 метрах к данному ЖК не относится по решению бывшего мэра. Помимо этого Рядом с ЖК есть большая территория где необходимо сделать сквер,инициативной группой дома был разработан макет сквера, но наши попытки пройти на инициативу в администрации промышленного района уперлись в ограничения и непонимание со стороны людей принимающих решение.
Ничего не меняется,нет штаты сокращать ,а он чиновников по новой,плодит