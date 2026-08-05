По инициативе Вячеслава Федорищева усилят роль Совета ректоров вузов

Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев принял участие в расширенном заседании Совета ректоров вузов, которое провел председатель Самарской Губернской Думы, председатель Совета ректоров, академик РАН Геннадий Котельников.
"В Самарской области есть опорная организация, которая по-настоящему объединяет потенциал самых сильных и компетентных, которая позволяет получать ценные знания не только в сфере образования и науки, но и во всех сферах жизни. Это Совет ректоров вузов", — подчеркнул Вячеслав Федорищев, отметив, что Геннадий Котельников как председатель всегда ставит много точных прагматичных вопросов.
Основными темами повестки стали несколько ключевых направлений. Геннадий Котельников подробно доложил о проделанной работе и планах на будущий учебный год.
Было отмечено, что наряду с областным министерством науки и высшего образования Совет ректоров является ключевым органом, осуществляющим координацию деятельности университетов.
Отдельное внимание на заседании уделили усилению роли Совета. В частности, по поручению главы региона необходимо закрепить в регламентирующих документах функционал, полномочия, обязанности и ответственность Совета. "Чтобы решения, которые здесь вырабатываются, были обязательными для различных сфер, — пояснил руководитель области. — Это и так уже де-факто, сделаем де-юре".
Еще одно поручение губернатора касалось предложений о поощрении самых активных сотрудников приемных комиссий университетов.
"Знаем, что приемная кампания проходит с высокой интенсивностью. Знаем, какая нагрузка идет на приемные комиссии, педагогический коллектив. А вместе с ней — и большая ответственность, — сказал Вячеслав Федорищев. — Сотрудник приемной комиссии, по сути, отвечает за будущее: мотивирует ребят поступать в наши университеты, помогает им правильно сориентироваться".
В ходе заседания губернатор сделал особый акцент на применении новаторских подходов в системе высшего образования, в том числе в части связи высшего образования и реального сектора экономики. И здесь, по словам руководителя области, региональная задача, в первую очередь, — обеспечить кадрами, "и не в последнюю — квалифицированной наукой, знаниями".
Геннадий Котельников, со своей стороны, отметил, что кадровое обеспечение экономики — это важнейшая задача Совета. Основное внимание, по его мнению, нужно уделять участию работодателей в образовательном процессе: повышать качество практик, привлекать предприятия к написанию квалификационных работ, организовывать подработки студентов по специальности и др.
"Необходимо вести постоянный диалог университетов и работодателей по востребованным компетенциям выпускников", — сказал председатель Совета ректоров.
В этой связи он предложил включать во все основные целевые региональные программы разделы, посвященные подготовке кадров. "Самарская область обладает развитой сетью вузов. И они, на мой взгляд, могут стать кадровыми, научными и экспертными центрами для большинства отраслей экономики и социальной сферы региона", — пояснил Геннадий Котельников.
"Мы должны привлекать качеством предоставляемого образования — в любой науке, в любом деле. Есть огромное количество регламентов, стандартов, но всегда есть люфт, где мы с вами можем дополнить", — заключил Вячеслав Федорищев.
Последние комментарии
мажоров на самообеспечение. они так и будут глумиться, о чем он с ними может говорить, у него зп как у них чаевые в рестике.
Альтернативы метрополитену нет. Не придумали пока 🤷🏻♂️
А напомните пожалуйста, кто же его помпезно принимал на связи с президентом🤣
Ещё горячая точка это ЖК Фаворит, школа 124 которая в 50 метрах к данному ЖК не относится по решению бывшего мэра. Помимо этого Рядом с ЖК есть большая территория где необходимо сделать сквер,инициативной группой дома был разработан макет сквера, но наши попытки пройти на инициативу в администрации промышленного района уперлись в ограничения и непонимание со стороны людей принимающих решение.
Ничего не меняется,нет штаты сокращать ,а он чиновников по новой,плодит